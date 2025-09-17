Lupillo Rivera podría retirarse de los escenarios por esta fuerte razón

En el marco de la presentación de su libro biográfico ‘Tragos amargos’, el cantante Lupillo Rivera se sinceró, en la entrevista ‘más difícil’ de su vida, sobre su estado de salud y dio a conocer que ha perdido casi por completo la capacidad auditiva en uno de sus oídos, mientras que el otro tampoco responde al nivel necesario para cumplir con las exigencias de su trabajo.

“Ya con este oído no oigo y este me queda muy poco. No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar”, contó durante la entrevista que realizaron sus hijos. El llamado ‘Toro del Corrido’ confesó que, durante los conciertos, se ha dejado guiar por las vibraciones ocasionadas por los instrumentos para saber en qué momento de la canción entrar.

Ante esta situación, Rivera ha pensado seriamente dejar los escenarios tras 3 décadas de poner en alto al regional mexicano en Estados Unidos. “El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista tiene que estar al 100 por ciento. Yo la verdad estoy batallando mucho. A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas. Trato de cantar dos horas o dos horas y 15 (minutos), y hasta el momento lo he hecho, pero sí me canso mucho”, agregó.

Lupillo Rivera contará la verdad sobre su relación con Belinda

En 2019 se dio a conocer que Lupillo Rivera y Belinda entablaban una relación, sin embargo, en su momento nunca fue confirmado por los cantantes. Tiempo después y un tatuaje tapado, el intérprete dio a conocer que el romance sólo duro 8 después, sin embargo, la protagonista de la serie ‘Mentiras’ dejó una huella imborrable en su vida.

Durante la entrevista antes mencionada, la cual fue protagonizada por sus hijos, Lupillo Rivera contó que en las páginas de su biografía contará sobre sus romances y amoríos incluido el que sostuvo con la cantante. “¿Y qué hace Belinda aquí?”, preguntó su hija entre risas. “Pues tiene que estar ahí”, sentenció el ‘Toro del Corrido’.

