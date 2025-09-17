¡Terror en París! Jóvenes muestran sus terribles experiencias en los hoteles

París es uno de los lugares que los turistas desean conocer, para poder deslumbrarse con su arquitectura, visitar sus museos de arte y descubrir su amplia gastronomía. Muchos viajeros se han llevado una gran experiencia; sin embargo, hay otros usuarios que en redes sociales han experimentado situaciones incómodas, sobre todo, en algunos de sus hoteles.

Recientemente, unos jóvenes durante su viaje, capturaron terribles experiencias en los hoteles, alertando a la población de que tengan cuidado al momento de hospedarse. A continuación te detallaremos por qué y cómo evitar cualquier complicación.

¿Qué pasa en los hoteles de París?

La usuaria en TikTok Natalie (@natali.ee__), quien se encarga de compartir experiencias durante sus viajes, nos muestra que durante su visita a París, junto a otros jóvenes, se hospedó en un hotel 4 estrellas. Lo que parecía ser el inicio de unas vacaciones increíbles, terminó convirtiéndose en una pesadilla.

En el video que ella grabó, nos muestra que hay un gran número de chinches en el colchón, almohadas, cobijas y paredes de la habitación, perjudicando notablemente su descanso ante la presencia de los insectos. La realidad es que no es el único caso, puesto que hay un gran número de videos donde varios jóvenes muestran las terribles experiencias que han vivido en los hoteles por las chinches.

¿Cómo evitar que las chinches lleguen a casa?

Aunque parece que en París el tema de las chinches es recurrente, hay que tener mucho cuidado, puesto que dichos insectos pueden estar en cualquier hotel del mundo y llegar a nuestras casas.

Antes de hacer cualquier cosa, no coloques tu maleta sobre la cama. En su lugar usa el reposador de maletas que hay en los hospedajes o colócalo en el interior de la regadera, evitando que esos insectos puedan invadir tu equipaje.

Previamente, haz una pequeña verificación del colchón en que te vas a dormir, vigila las costuras para ver que no haya una infestación. Aun así, en caso de que hubiera, a la mañana siguiente encontrarás picaduras en tu piel, siendo un fuerte anuncio de su presencia.

Al llegar a tu casa, verifica las costuras de tu ropa y maleta, además de mandar toda la ropa a lavar en agua caliente para eliminar cualquier tipo de invasor. Siguiendo los consejos anteriores, evitarás experimentar terribles experiencias en los hoteles, y vas a prevenir su invasión en tu hogar.