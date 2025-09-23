Jezzini con ojos hinchados: qué le pasó ese día, cuando nació su meme más viral

De la nada, Jezzini apareció en redes con una foto que dejó a todos con la boca abierta: sus ojos estaban hinchados y, como era de esperarse, internet hizo lo suyo al lanzar memes sobre su aspecto.

En cuestión de minutos la imagen ya estaba en todos lados. Lo curioso es que, aunque parecía un simple chiste, detrás había una explicación médica. ¡Entérate! Te contamos lo que le pasó.

¿Por qué Jezzini terminó con los ojos hinchados?

El propio influencer contó que sus ojos se hincharon después de un masaje casero de hora y media. Lo que parecía un momento de relajación terminó por darle un susto tremendo cuando notó cómo su rostro se inflamó de manera exagerada.

Crédito: Twitter/X Jezzini con los ojos hinchados, así se veía

Las reacciones en redes no se hicieron esperar: algunos lo compararon con personajes de caricatura, otros con escenas de películas y más de uno, entre risas, escribió que sí se habían preocupado por su salud.

¿Qué dijeron los médicos sobre el caso de Jezzini?

Un especialista explicó que lo que mostró Jezzini podría tratarse de angioedema, una acumulación de líquido que ocurre por una reacción alérgica o incluso por problemas en el drenaje linfático.

Lo importante aquí es que, según los doctores, no es normal que alguien termine con esa inflamación, así que lo recomendable en casos así es acudir a revisión médica de inmediato.

Esa explicación ayudó a poner en contexto lo que muchos habían visto como una simple anécdota divertida, recordando que a veces el cuerpo manda señales que no se deben ignorar.

¿Cómo se convirtió en meme viral lo que le pasó a Jezzini?

Al final, la foto de Jezzini con ojos hinchados trascendió cualquier explicación médica y se volvió puro material para el humor colectivo.

Las ediciones, los recortes y los comentarios no pararon, y el creador de contenido de 31 años terminó riéndose junto con todos de la inesperada situación.

Twitter Jezzini se convirtió en un meme por sus ojos hinchados

Así, un masaje casero que salió mal se transformó en un momento que ya forma parte del archivo de memes mexicanos, esos que pasan de la sorpresa al chiste en cuestión de segundos.