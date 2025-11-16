Karla Luna le envía un mensaje desde el más allá a Karla Panini: esto le dijo

El chisme que surgió entre las comediantes Karla Luna y Karla Panini en el 2014, en pleno 2025, sigue dando mucho de qué hablar, generando toda una discusión mediática al respecto. Sin embargo, la noticia parece que nunca va a morir, en especial cuando un vidente aseguró que recibió un mensaje del más allá.

El impactante anuncio que va dirigido a Panini ha generado mucha sorpresa. Para que no te pierdas todos los detalles al respecto, te diremos qué fue lo que pasó y toda la información que se conoce sobre los hechos.

¿Qué pasó con Karla Luna y Panini?

Los hechos comenzaron en el programa de BerisTIME, en el que recibieron la visita de Ramsés Vidente, quien desde hace tiempo se ha dado a conocer por importantes predicciones que ha realizado sobre ciertas celebridades, provocando que el público desee conocer sus próximos pronósticos.

En el programa que ya mencionamos, el vidente aseguró que recibió un mensaje desde el más allá de la comediante Karla Luna, quien le quería enviar un comunicado a quien durante muchos años fue su amiga cercana, Karla Panini, y a su familia.

Quien detalló que Luna no podía descansar en paz, puesto que el distanciamiento entre los hijos, le generaba cierta preocupación, por lo que solo desea que ellos puedan reconciliarse para que puedan estar juntos. Más que ser un mensaje de morbo, es una solicitud de ayuda para que su familia vuelva a estar unida.

¿Quién es el esposo de Karla Panini?

Actualmente, Karla Panini sigue casada con Américo Garza desde el 2016. Américo inicialmente había sido pareja de Karla Luna, con quien procreó a sus hijos, pero no fue hasta el 2014, cuando se ventiló la infidelidad de su pareja con su otra compañera que conformaba a “Las Lavanderas”, provocando un escándalo mediático.

Para el 2015 se dio a conocer que Luna se separó de Garza. Al fallecer el 28 de septiembre del 2017 tras una terrible lucha contra el cáncer, Panini no esperó mucho tiempo para casarse formalmente con la expareja de su amiga, generando fuerte indignación entre los usuarios. Al día de hoy, sigue generando mucho desconcierto.