Esta fue la última foto que subió Jonathan Ortiz antes de morir, el fotógrafo de Karely Ruiz

Jonathan Ortiz fue un reconocido fotógrafo, aunque llevaba poco tiempo su talento le había permitido trabajar con reconocidos artistas y modelos como Karely Ruiz, logrando compartir y proyectar todo su trabajo. Lamentablemente, se anunció su trágica y repentina muerte.

El artista antes de morir dejó una última foto en sus redes sociales. No te vayas, porque a continuación te detallaremos qué fue lo que subió a su cuenta y las reacciones que tuvo junto en dicha publicación en sus redes sociales.

¿Qué subió Jonathan Ortiz?

Jonathan Ortiz se ha popularizado en redes sociales, en especial cuando se anunció la muerte del joven fotógrafo de origen colombiano. En su cuenta oficial de Instagram, el usuario subió una última foto el 26 de octubre, donde lo vemos posando en lo que parece ser un puesto de vigilancia de una playa en Miami, acompañado del siguiente texto:

“Pocos entienden lo que cuesta brillar sin vender”

La última foto, antes de morir, se llenó de varios comentarios, quienes aplaudieron su comentario, puesto que resaltaba todo el esfuerzo que ha tenido que realizar para poder llegar a su meta. Por otro lado, varios usuarios aprovecharon para dejar su mensaje de condolencia.

¿Cuándo trabajo con Karely Ruiz?

Jonathan Ortiz se destacó en su cuenta profesional por tener múltiples trabajos con reconocidas personalidades, pero podemos ver que tuvo la oportunidad de trabajar con Karely Ruiz. Se observa que publicó las imágenes de la influencer el 10 y 11 de agosto. Donde la vemos conduciendo un lujoso vehículo con un conjunto rojo.

Ambas publicaciones se hicieron aproximadamente un mes antes de morir, generando un sinfín de reacciones que aplaudían el trabajo del artista. Desde la noticia del joven fotógrafo, podemos ver que Karely Ruiz no ha publicado nada al respecto lamentando los hechos.

Sin embargo, las redes sociales del joven colombiano, se han llenado de comentarios, donde los internautas lamentan los hechos, mientras que otras personalidades resaltan la terrible pérdida y el deseo que tenían de poder trabajar con él. Por ahora sus familiares y amigos piden justicia para que se pueda aclarar todo lo sucedido y encuentren al posible responsable.