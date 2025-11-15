Se conocieron más detalles del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

El divorcio de la actriz Angélica Vale y Otto Padrón, fue un fuerte golpe para el mundo de la farándula. Desde ese momento han comenzado a circular diversos rumores sobre las posibles causas que llevaron a que la pareja pusiera fin a su historia.

¡Última hora! Angélica Vale se estaría divorciando; esto se sabe TV Azteca [VIDEO] Angélica Vale estaría poniendo fin a su matrimonio de 14 años con Otto Padrón, un ejecutivo de televisión. ¿Quién se quedará con la custodia de sus hijos?

Uno de los rumores más fuertes se relaciona con “diferencias irreconciliables”. En este sentido cabe destacar que la actriz ya había manifestado que llevaban ocho meses separado pero no quiso develar detalles sobre los motivos reales que la llevaron a tomar la decisión.

Están quienes manifiestan que hubo una infidelidad mientras que otros creen que hay motivos económicos de por medio. Además se ha revelado que el proceso de separación no será tan rápido como se cree.

¿Cuánto llevará el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

De acuerdo a lo manifestado por el periodista Javier Ceriani, quien dio a conocer a sus colegas detalles de esta separación, la cual tendrá una duración de unos seis meses.

Es decir que el proceso en cuestión durará por lo menos 6 meses y hay rumores que manifiestan que hay un contrato prenupcial. Sin embargo, lo que deben acordar es lo que adquirieron después del matrimonio.

Además el periodista argentino también dio más detalles sobre este divorcio y dio a entender sobre cuál podría ser el problema. Todo indicaría que hubo mujeres involucradas por lo que para la visión del periodista, no le conviene que hable.

¿Cuál sería el motivo de divorcio?

La periodista Elisa Beristain ha manifestado que el conflicto no sería la infidelidad sino la economía familiar. La actriz le habría confesado en un momento que tenían problemas de esta índole en su casa.

A esto agregó que Padrón no contribuía económicamente como se esperaba, lo que generaba tensiones recurrentes. Incluso recordó una frase que, asegura, le dijo la actriz: “Tú tienes la bendición que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo y estoy”.

