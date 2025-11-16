Novia de Fede Dorcaz habla sobre todo lo que se ha hecho tras la muerte del modelo

Cuando se anunció el asesinato de Fede Dorcaz, una personalidad de televisión se generó mucho impacto entre los usuarios que vieron la terrible noticia, debido a la forma en que ocurrieron los hechos en una importante vialidad de la Ciudad de México.

Sin embargo, ya han pasado los meses y no se tiene más información al respecto. Recientemente, su novia Mariana Ávila salió a la luz, para poder hablar abiertamente sobre qué ha pasado desde la muerte del reconocido modelo. Te contamos qué fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Fede, el novio de Mariana Ávila?

Mariana Ávila, durante cierto tiempo se había mantenido oculta del ojo público, pero después de varias semanas de luto, la creadora de contenido ha salido a la luz en sus redes sociales, al subir un video de 12 minutos, en los que se ha abierto para poder hablar sobre todo lo que se ha hecho desde la muerte de Fede Dorcaz.

La novia del modelo explicó su regreso a las redes, detallando que sería algo que su pareja hubiera deseado, que ella continuara con su vida, además de que la creación de contenido es su única fuente de ingresos, por lo que es necesario que ella continúe con sus labores para poder pagar todas sus necesitadas.

Por otra parte, empleó dicho video para hacer un homenaje a su pareja con múltiples fotos y videos de ellos juntos, detallando que para ella ha sido un proceso largo y difícil, situación que al día de hoy le sigue generando un fuerte dolor emocional. Han sido jornadas de dolor en donde siempre lo recuerda con mucho cariño y tristeza.

¿Quién es Mariana Ávila?

Es una creadora de contenido, que cuenta con una cuenta de YouTube, TikTok e Instagram, donde en cada una de ellas tiene millones de seguidores, quienes ven su contenido diario. Aunque ella es venezolana, gran parte de su carrera se ha realizado en México.

Se sabe que la influencer desde el 2024 inició su relación con el reconocido modelo argentino. Para el 9 de octubre, se dio a conocer que la muerte de Fede Dorcaz, fue en Periférico mientras él se encontraba viajando en una camioneta, al ser atacado directamente. Noticia que provocó un impacto terrible en su novia.