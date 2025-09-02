De Tamaulipas a Miss Universo y ahora en La Granja VIP: esta es la trayectoria de Kristal Silva
ver fotos
1. Kristal Silva es originaria de Soto La Marina, Tamaulipas, y pasó sus años de formación en Ciudad Victoria. Nació en diciembre de 1991, por lo que en la actualidad tiene 33 años.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
2. Su salto a la fama se dio en 2016, cuando se convirtió en Miss México tras representar a su estado en este certamen nacional. Fue la representante de nuestro país en Miss Universo y quedó en noveno lugar.
Crédito: Mezcalent
3. ¿Te has preguntado cuánto mide Kristal Silva? La modelo y conductora se caracteriza por su escultural figura e imponente estatura, de 1.76 m.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
4. Kristal Silva estudió la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
5. Desde 2018 forma parte de la familia Venga La Alegría. Se ha vuelto emblemática la mancuerna que crea con sus compañeros, como El Capi Pérez.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
6. En 2021 fue una de las aguerridas participantes de Survivor México. Aunque no ganó, se convirtió en una de las sobrevivientes más queridas por el público.
Crédito: Mezcalent
7. En julio de 2025 debutó como actriz, en la cuarta temporada de Lotería Del Crimen. Este proyecto lo consideró tanto divertido como retador, y se preparó con una coach de actuación para dar su mejor esfuerzo.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
8. Kristal lleva 4 años casada con Luis Ángel Lores, aunque su historia de amor comenzó desde que eran adolescentes. Ella se ha referido a él como el amor de su vida.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
9. Su boda tuvo que esperar aproximadamente 2 años debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, cuando se hizo realidad, fue una boda como de cuento de hadas en una hermosa hacienda del estado de Morelos.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
10. A menudo, Kristal Silva usa sus redes sociales para dar consejos de moda y belleza. Te enseña a “stylear” tu ropa, por ejemplo. También es presencia frecuente en la sección Ponte Bonita, de Venga La Alegría.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
11. También es fanática del maquillaje y los delineados gráficos. Incluso ha hecho tutoriales en sus redes.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
12. Kristal Silva es súper fan de los viajes, recientemente hizo una larga travesía por Europa. En Instagram compartía todas las curiosidades que se encontraba.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
13. Kristal Silva es co-conductora del nuevo reality show de TV Azteca: La Granja VIP.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
14. Kristal Silva se caracteriza por su buen humor, carisma para conducir y belleza natural.
Crédito: Instagram. @kristalsilva_
De Tamaulipas a Miss Universo y ahora en La Granja VIP: esta es la trayectoria de Kristal Silva
Oficialmente, acaba de darse a conocer como co-conductora de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que lleva a un grupo de celebridades hasta un lugar donde nunca los imaginaste: una granja real y funcional que deberán mantener. Sin duda, Kristal Silva tiene el carisma, el talento y la presencia en pantalla que se necesita para realzar las emociones dentro de este proyecto.
Conoce más de Kristal Silva en esta galería de fotos.