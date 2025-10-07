Toma asiento antes de conocer de cuánto es la fortuna de Benny Blanco, el actual esposo de Selena Gomez

Selena Gomez y Benny Blanco contrajeron matrimonio el pasado 27 de septiembre, en el marco de una boda totalmente privada y hermética para con los medios de comunicación. La pareja vivió uno de los mejores momentos de su vida en compañía de amigos y familiares.

Si bien han trascendido algunos datos de la lujosa ceremonia y fiesta de casamiento, lo cierto es que muchas personas especulan con la suma millonaria que han gastado los enamorados para su boda. Este es el patrimonio actual del productor.

¿De cuánto es la fortuna del productor Benny Blanco?

Benny Blanco ha logrado acumular varios millones de dólares gracias a su trabajo como productor discográfico. Según el sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna del esposo de la cantante asciende a 50 millones de dólares.

Esta suma tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que decenas de sus canciones producidas alcanzaron el puesto número uno en las listas de Billboard, por ejemplo. Sus colaboraciones con artistas consagrados lo convirtieron en uno de los productores más influyentes del momento.

¿Cómo ha logrado su fortuna Benny Blanco?

La riqueza del empresario de 37 años proviene de varios frentes. Por un lado, las regalías como compositor. Por otra parte, los contratos publicitarios y lanzamientos propios. Pero a esto se suman las inversiones que ha realizado en propiedades de lujo en Los Ángeles y Nueva York y su participación en sellos discográficos independientes.

El esposo de Selena Gomez ha creado varios hits musicales junto a Justin Bieber, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna y Maroon 5. Si bien aparece frente a cámara en muy pocas oportunidades (ya que su mayor exposición la adquirió en su relación romántica con la actriz), siempre está detrás de algunos de los mayores éxitos de la música pop.