Lewis Howes revela que Martha Higareda y una de sus gemelas presentaron problemas de salud

¡La noticia más esperada del año! Martha Higareda y Lewis Howes, formalmente anuncian el nacimiento de sus gemelas, después de que la reconocida actriz desapareciera temporalmente de sus redes sociales, encendiendo las alarmas de sus fieles fans.

Ante la noticia del nacimiento, se anunció que la actriz y una de las pequeñas sufrieron problemas de salud durante el parto. Para que sepas más al respecto, te detallaremos exactamente qué fue lo que pasó.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

No olvidemos, que en la vida de Martha Higareda es la primera vez que se embaraza, hasta el momento la actriz solamente tiene a sus dos hijas junto a Lewis Howes. La noticia sobre el nacimiento de las pequeñas, se dio a conocer el 18 de noviembre, con un tierno video donde vemos las manos de la pareja cubriendo las pequeñas manos de sus bebés.

Dentro de las imágenes compartidas, va acompañado de un texto, detallando que están muy contentos por tener a las gemelas en su casa. Sin embargo, hubo un párrafo que preocupo a todos, donde decía lo siguiente:

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos.”

Hasta el momento se desconoce qué pudo ocurrir; recordemos que, por ser un embarazo múltiple y a sus 42 años, supone cierto riesgo para la mamá, en especial considerando que la actriz había relatado que obtener el embarazo fue un proceso muy complicado de lograr. Aun así, se muestra muy contenta de compartir la alegre noticia.

¿Cómo se embarazó Martha Higareda?

En junio del 2025, anunció Martha Higareda su embarazo junto a Lewis Howes, siendo una noticia que sorprendió al público que ha seguido toda su historia y carrera actoral, pero también generó todo tipo de preguntas sobre el proceso.

En una entrevista realizada por Yordi Rosado en su podcast, explicó que la presencia de miomas afectó su fertilidad, por lo que presentó complicaciones para embarazarse, por lo que optó por otros tratamientos; de lo contrario, nunca habría logrado tener a sus gemelas. Por ahora hay que esperar a que la pareja publique más detalles, para que nos explique qué problemas de salud se presentaron durante el nacimiento de las gemelas.