Se estrena la película donde aparece Cazzu: así se llama y esta fue su icónica participación

Cazzu es una de las cantantes de habla hispana más famosas de la actualidad y sus giras completamente agotadas lo comprueban. Sin embargo, la música no es su único talento, ya que en realidad también tiene gran afinidad por el cine y la ex de Christian Nodal ya hasta hizo su debut en la pantalla grande con una película que está siendo muy aclamada por los críticos.

Esta producción se llama "Risa y la cabina del viento", dirigida por Juan Cabral, quien tuvo la visión de incluir a Julieta Cazzuchelli en el elenco y terminó siendo un gran acierto. Para muestra, la ovación que tuvo tras sus primeras proyecciones en el Festival de Mar del Plata, donde además ganó el galardón a Mejor Cortometraje.

Instagram. @risapelicula La película de Cazzu está arrasando en los festivales de cine

Cuándo se estrena y dónde ver la nueva película de Cazzu

El film argentino "Risa y la cabina del viento" se estrenará en Netflix hasta el año 2026, por lo que los fans de Cazzu tendrán que esperan para verla como actriz. Esto ya que de momento "Risa y la cabina del viento" está en etapa de promoción, por lo que solo se proyectará en eventos especiales y premiaciones, en las que se espera que la rapera se haga presente cuando su ajetreada agenda profesional se lo permita.

¿De qué trata "Risa y la cabina del viento"?

La sinopsis de la película de Cazzu explica que este es un material que aborda temas como la muerte, la resiliencia, el duelo y la superación. Todo empieza cuando Risa (la protagonista) pierde a su papá en un incendio fatídico. Es así que emprende una camino sin rumbo y llega hasta una cabina telefónica, donde descubre que estando ahí tiene la sensibilidad para escuchar a los muertos.

Un tanto descolocada, comienza a tener charlas con estos seres del más allá, quienes le piden que los ayude a cumplir con sus asuntos pendientes, todo a cambio de poder hablar con su padre una última vez. Cazzu interpreta a Sara, un personaje crucial en la trama, pues es la acompañante principal de Risa, así que vivirá de cerca todo el trayecto de la niña para cumplir con el propósito de despedirse de su padre.