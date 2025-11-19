Filtran la millonaria cantidad de dinero que la disquera pide en la demanda a Christian Nodal por daños

En medio de la audiencia que enfrentaron Christian Nodal y sus padres, se filtró la millonaria cantidad de dinero que Universal Music exige por “daños” tras supuestamente haber falsificado más de 30 contratos.

Según reveló el periodista Javier Ceriani, quien tuvo acceso a parte de la demanda, la compañía está pidiendo 30 millones de pesos. Pero eso no es todo: también solicitaron un nuevo contrato en el que se les concedan los derechos de autor de las canciones.

Cabe señalar que la disputa inició cuando Nodal no quiso renovar contrato con la disquera y decidió mudarse a Sony Music. Según señalan, acusan al músico, compositor y a sus representantes de haber falsificado un contrato para reclamar los derechos de varias de sus canciones.

(Instagram @nodal) Christian Nodal aseguró que ninguno de los documentos fue comprobado como falso.

Como presunta prueba, la disquera asegura que el notario que aparece en el documento negó haber realizado el trámite o haber trabajado para el cantante.

¿Qué pasó en la audiencia de Christian Nodal?

Tras 17 horas de audiencia, Nodal y su familia libraron la vinculación a proceso y permanecerán en libertad tras ser acusados por su primera disquera por la autoría de varias canciones que integran sus primeros tres álbumes: Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay!.

Al salir del lugar, el cantante de “Dime Cómo Quieres” ofreció declaraciones a los medios que lo esperaban y confirmó que no irá a la cárcel, asegurando que “siempre ha creído en la justicia”, y señalando que las pruebas presentadas no acreditaron la vinculación a proceso de él ni de sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal.

Christian Nodal no será vinculado a proceso, el cantante externó unas palabras de agradecimiento hacía sus padres después de que el cantante pasará por una audiencia de más de 10 horas en el Reclusorio Oriente.

👉🏼 Azteca… pic.twitter.com/07C0bVTNrt — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 19, 2025

“Estoy feliz. Hoy mi madre se siente libre, se siente a gusto”, comentó Nodal frente a los medios. Luego aclaró: “No se pudo comprobar la falsificación de ni un solo documento”.

¿Cuándo se decide si Nodal es culpable o inocente?

Aunque Christian Nodal y sus padres evitaron la prisión en esta ocasión, el caso continúa, pues hay una demanda civil programada para las próximas semanas. El artista afirmó que “están en la lucha”.