inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Nota

Filtran la millonaria cantidad de dinero que la disquera pide en la demanda a Christian Nodal por daños

Aunque Nodal y sus padres libraron de ser vinculados a procesos, todavía existe una demanda al civil. Mira los detalles.

nodl demanda
(Instagram @nodal)
Alexis Ceja | DR
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

En medio de la audiencia que enfrentaron Christian Nodal y sus padres, se filtró la millonaria cantidad de dinero que Universal Music exige por “daños” tras supuestamente haber falsificado más de 30 contratos.

Según reveló el periodista Javier Ceriani, quien tuvo acceso a parte de la demanda, la compañía está pidiendo 30 millones de pesos. Pero eso no es todo: también solicitaron un nuevo contrato en el que se les concedan los derechos de autor de las canciones.

Cabe señalar que la disputa inició cuando Nodal no quiso renovar contrato con la disquera y decidió mudarse a Sony Music. Según señalan, acusan al músico, compositor y a sus representantes de haber falsificado un contrato para reclamar los derechos de varias de sus canciones.

nodal demanda
(Instagram @nodal)
Christian Nodal aseguró que ninguno de los documentos fue comprobado como falso.

Como presunta prueba, la disquera asegura que el notario que aparece en el documento negó haber realizado el trámite o haber trabajado para el cantante.

¿Qué pasó en la audiencia de Christian Nodal?

Tras 17 horas de audiencia, Nodal y su familia libraron la vinculación a proceso y permanecerán en libertad tras ser acusados por su primera disquera por la autoría de varias canciones que integran sus primeros tres álbumes: Me Dejé Llevar, Ahora y Ayayay!.

Al salir del lugar, el cantante de “Dime Cómo Quieres” ofreció declaraciones a los medios que lo esperaban y confirmó que no irá a la cárcel, asegurando que “siempre ha creído en la justicia”, y señalando que las pruebas presentadas no acreditaron la vinculación a proceso de él ni de sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal.

“Estoy feliz. Hoy mi madre se siente libre, se siente a gusto”, comentó Nodal frente a los medios. Luego aclaró: “No se pudo comprobar la falsificación de ni un solo documento”.

¿Cuándo se decide si Nodal es culpable o inocente?

Aunque Christian Nodal y sus padres evitaron la prisión en esta ocasión, el caso continúa, pues hay una demanda civil programada para las próximas semanas. El artista afirmó que “están en la lucha”.

Christian Nodal
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×