Pocos lo saben: el papá de Poncho De Nigris cayó en cama por esta terrible enfermedad

Don Jesús Alfonso De Nigris, papá del influencer Poncho De Nigris, atraviesa un fuerte deterioro de salud derivado de una embolia cerebral. Esto se supo a raíz de que en un video de una escena familiar, compartida sin filtros por Leticia Guajardo —madre de Poncho—, dejó entrever una situación delicada que pocos conocían.

En el clip, se observa al señor entrando a la habitación de su esposa, con paso lento y algo desorientado, en busca de sus papeles del seguro social. Ella, al no tenerlos, registra el momento entre risas incómodas, sin prever la ola de críticas que recibiría por la manera en que se dirige a él.

Más allá del tono de la grabación, lo que realmente impactó a los seguidores fue ver al patriarca de la familia De Nigris en un estado tan vulnerable. Y es que aunque Poncho ha sido muy abierto sobre su vida, este tema en particular había permanecido en la intimidad… hasta ahora.

¿Qué es una embolia cerebral, la condición que tiene el papá de Poncho de Nigris?

La embolia cerebral que sufrió el papá de Poncho De Nigris es una condición médica grave, provocada por un bloqueo en el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Este tipo de evento, también conocido como accidente cerebrovascular isquémico, puede dejar secuelas neurológicas importantes, desde dificultades motrices hasta problemas de memoria o lenguaje.

En el caso del señor De Nigris, el daño fue significativo. Él mismo, en años pasados, confesó haber tenido problemas con el alcohol, lo cual probablemente fue un factor determinante para que se presentara este episodio.

La hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes también son detonantes comunes de este tipo de accidentes.

Los síntomas de alerta de una embolia cerebral

De acuerdo con la Clínica Mayo, aunque cada caso es diferente, los especialistas coinciden en que hay síntomas que no deben ignorarse:



Dificultad repentina para hablar o comprender lo que otros dicen

Pérdida de fuerza en cara, brazos o piernas, especialmente de un solo lado del cuerpo

Problemas de visión en uno o ambos ojos

Mareo, pérdida de equilibrio o coordinación

Dolor de cabeza intenso y sin causa aparente

Detectar estos signos a tiempo y acudir inmediatamente a un hospital puede hacer la diferencia entre una recuperación viable o secuelas permanentes.

Qué dijo Poncho De Nigris sobre la salud de su papá

Poncho De Nigris no ha emitido comentarios recientes sobre el estado actual de su papá, aunque en entrevistas anteriores ha mencionado la importancia de la familia en su vida y lo duro que fue ver a su padre enfrentar una situación de salud tan fuerte.

X/Instagram/Poncho De Nigris Fotos del papá de Poncho De Nigris de joven y con su familia

El silencio puede ser, en estos casos, una forma de protección: no todos los procesos personales necesitan ser exhibidos públicamente.

Más allá del foco mediático, lo ocurrido en la familia De Nigris deja una lección clara: la salud es frágil y no espera. Prevenir, atenderse a tiempo y cuidar nuestros vínculos familiares puede marcar la diferencia en momentos así.