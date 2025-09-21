Muere querida conductora en accidente aéreo; esté fue el último mensaje que dejó

El sábado 20 de septiembre del 2025, se anunció una terrible tragedia que conmocionó al público, en la que se reportó que una querida conductora murió en un accidente aéreo en Monterrey, una figura reconocida por los televidentes que veía su programa sin falta.

Antes de su lamentable fallecimiento, la usuaria en sus redes sociales, dejó un último mensaje previo al terrible accidente. Un hecho que sigue sorprendiendo a los usuarios. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

Antes del terrible accidente ocurrido en Monterrey, en el que falleció la querida conductora Débora Estrella, junto al piloto en un accidente aéreo. En sus redes sociales de Instagram, específicamente en sus “Historias”, la usuaria dejó un último mensaje, donde vemos una fotografía de la aeronave del CEAM (escuela de aviación) a la que se subió, con la ubicación del “Aeropuerto Internacional del Norte”.

La imagen va acompañada del texto que dice “¿Adivinen que…?”, un último mensaje que dejó muchas dudas al respecto. Por un lado, podría ser el anuncio sobre su paseo en avión, o una noticia inesperada, siendo lo último que la reconocida celebridad subiría.

Debido a su lamentable fallecimiento, son varios canales de televisión y conductores los que se han encargado de enviar sus condolencias, además de enviar sus comentarios de apoyo a los familiares y amigos de la usuaria.

¿Qué edad tenía Débora Estrella?

Débora Estrella, aunque fue una querida conductora que siempre estuvo visible en la televisión, su vida personal se mantuvo en el anonimato, en especial ahora al darse a conocer su lamentable muerte en un accidente aéreo.

Lo que se sabe es que la celebridad al momento de su muerte tenía 43 años. Por otra parte, aunque se supo que tuvo una relación con el periodista, José Luis García, el matrimonio terminó antes del accidente y que no tuvieron hijos durante sus 10 años de casados.

Por el momento, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se encuentran realizando las investigaciones pertinentes, para poder descubrir cuáles fueron las causas que provocaron el mortal accidente. Información que las autoridades se encargarán de notificar al publico.