One Direction se viste de luto tras inesperada muerte

One Direction, Spice Girls y Harry Styles son algunas de las bandas y artistas que han sido impactadas este fin de semana al conocerse la muerte del coreógrafo británico Paul Roberts. La pérdida ha generado un profundo dolor en el mundo de la música internacional por la trayectoria del reconocido coreógrafo.

La banda británico-irlandesa One Direction ha sido una de las que supo disfrutar y aprovechar el talento de Paul Roberts. Ahora, las redes sociales se inundan con imágenes, videos y comentarios que recuerdan al coreógrafo y acompañan en el dolor a su familia y amigos.

¿Quién era el coreógrafo de One Direction?

Paul Roberts ha sido uno de los coreógrafos más destacados en la industria musical internacional. Su nombre se ha grabado a fuego junto a artistas y bandas como Harry Styles, Katy Perry, Spice Girls, Paul McCartney y One Direction.

Su talento y creatividad han sido marcas distintivas en la trayectoria de Paul Roberts y que le permitieron destacarse entre los mejores en su rubro. Ahora, su partida es motivo de inmenso dolor entre los famosos que lo conocieron y compartieron trabajo junto a él.

¿De qué murió el coreógrafo de One Direction?

La confirmación de la muerte de Paul Roberts se hizo a través de sus rede sociales y fue su pareja, Phil Griffin, el encargado de hacerlo. “En la noche del 26 de septiembre de 2025 después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia DEP”, fue el sentido mensaje.

De esta manera, se confirmó que el coreógrafo de One Direction, de 52 años de edad, padeció un cáncer que finalmente acabó con su vida. Los mensajes en su recuerdo y despedida se multiplican en las plataformas digitales y el legado de su trabajo es destacado por los artistas que estuvieron junto a él.

