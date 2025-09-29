Alberto del Río reitera que es el mejor de La Granja VIP: “Llegó la clase, la excelencia”

Alberto del Río “El Patrón” tuvo una sensacional aparición en el programa Al Extremo como parte de su tour de medios antes de entrar a La Granja VIP y reiteró, sin temor al qué dirán, que él es el mejor de todos los concursantes de este reality de TV Azteca aunque duela, ¿pero logrará conservar la seguridad al momento de ponerse las botas?

¿Por qué Alberto del Río se consideró “la excelencia” de La Granja VIP?

Durante su charla ante las cámaras de Al Extremo, Alberto del Río reiteró que su disciplina, su experiencia tanto en el ring de la WWE como en el campo y sus orígenes humildes son cartas que jugarán a su favor a la hora de cumplir con todos los retos para llevarse el premio final, una recompensa que él ya vio como suya desde ahora.

“Soy el quinto granjero (confirmado) y el mejor de todos, ya llegó la clase y la excelencia a La Granja VIP”, declaró “El Patrón” fiel a su estilo.

Visiblemente emocionado ante este nuevo reto que promete poner al límite tanto a las celebridades como a la audiencia, Alberto del Río explicó que le dio el sí a La Granja VIP porque es una experiencia que implica desafíos y una forma de aportar algo positivo: ¡no sólo se trata de un encierro, también hay que trabajar en un huerto y con animales , algo que lo tiene contento!

“Es un reto en el que nunca he estado, me llamó la atención el hecho de que no es sólo estar ahí conviviendo con otros personajes sino que va a haber pruebas físicas... ¡se van a tener que ensuciar las manos, pelados, este chamaco desde chiquito hace trabajo de calle, de granja... o sea, ustedes son los que le van a batallar!”, explicó.

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

“El Patrón”, quien hace unos días tomó al león como su “animal espiritual” para inspirarse en La Granja VIP, está seguro y llega listo para trabajar duro, pero tal vez algún estratega astuto se las arregle para traicionarlo... ¡qué nervios!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP, el proyecto con el que Alberto del Río debutará en los reality shows, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con las siguientes actividades confirmadas para cada día: