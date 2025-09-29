Litzy SUSPENDE su boda con el chef Poncho Cadena. ¿Siguen juntos?

Aunque la celebración ya estaba programada para realizarse el 11 de octubre, Litzy dio a conocer a diversos medios en el aeropuerto que su boda con el chef Poncho Cadena ha sido suspendida. Sin embargo, esto se debe a temas de agenda y organización, pues su relación parece ir viento en popa.

Litzy suspendió su boda con el chef Poncho Cadena, por esta razón

Según el video que publicó el periodista Alan Morales en su canal oficial de YouTube, Litzy confirmó ante varios medios de comunicación que ella y Poncho Cadena “no han preparado nada” de su boda y actualmente no hay fecha para el festejo.

Originalmente la fecha sería el 11 de octubre, pero “ha sido complicado porque los dos hemos andado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas”, explicó la actriz y cantante.

Litzy protagonizó recientemente la telenovela de TV Azteca Cautiva Por Amor y en la actualidad se está enfocando en su carrera musical; su último sencillo se llama “Como Yo” y es un dueto con Andy Zuno. El chef Poncho Cadena, por su parte, participó en MasterChef Celebrity Generaciones 2025, y se encuentra trabajando de lleno en sus 4 restaurantes; CarbónCabrón, en Los Cabos, apareció por segundo año consecutivo en la edición en México de la Guía Michelin.

La cantante también contó que para ellos es importante planear su boda con anticipación porque será en un destino distinto a CDMX y eso implica dejar que sus invitados se organicen con tiempo. “Se nos hizo un poco cruel poner a la gente, 2 semanas antes, así de ‘vénganse’... Nadie iba a ir”.

No obstante, Litzy enfatizó en que su relación con el chef Poncho Cadena es estable. “Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa. La verdad ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que todo va caminando y que en algún momento lo podremos hacer”.