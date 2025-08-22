¿Maquillaje con chile y chamoy? Selena Gomez sorprende en redes con sus nuevos productos

Además de ser una exitosísima cantante y actriz, Selena Gomez se ha convertido en una gran empresaria en los últimos años. Su marca, Rare Beauty, se encuentra entre las más codiciadas por tener el enfoque de abrazar la diversidad y por la belleza de sus tonos de rubores y labiales.

Ahora, la intérprete sorprendió en redes sociales por una nueva colaboración que absolutamente nadie se esperaba pero que se ve irresistible. Se alió con la marca Tajín para lanzar una línea de labiales y blush.

Los nuevos productos de Selena Gomez en colaboración con marca de chile

En su anuncio oficial, Selena Gomez dijo que ella había crecido con la marca de chile piquín porque se usaba mucho en su familia, que es de origen mexicano. “Todavía le pongo a todo, así que podemos decir que esta colaboración lleva años preparándose”, escribió.

La colaboración consiste en un set de lip gloss y blush, cuyas tonalidades de edición limitada imitan la versión “clásica” del chilito piquín y una versión con chamoy. El lip gloss tiene un tono terracota con brillos cobre y dorado, mientras el rubor viene en un rojo-marrón intenso y matte.

Aunque sí existen productos que imitan la sensación de “picor” y aparentan mayor volumen en los labios, este no es el caso. El nuevo set de Selena Gomez tiene su énfasis en el color. Además, sus productos son veganos y aptos para piel sensible.

El set tiene un costo de 30 dólares (558 pesos) y se puede recibir en México con un plazo entre 11 y 14 días, con tarifa adicional por el envío.

El 1% de las ventas del nuevo set se destinarán para apoyar a la Escuela Nacional de Cerámica, una organización dedicado a la conservación e investigación de la alfarería en México.