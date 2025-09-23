Marissa Laimos, la artista que murió por una picadura; esto le sucedió

Son pocas las personas que toman en cuenta el riesgo que hay ante la picadura de un insecto, en especial cuando se trata de bichos que son peligrosos para el ser humano. Un ejemplo claro es Marissa Laimos, una artista que murió por una picadura, algo que muchos de nosotros pensaríamos que es imposible.

Para muchos, su nombre nos resulta desconocido; sin embargo, para otros ya era reconocida en el mundo de la farándula. Es así que te diremos quién es y un poco sobre su historia en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es Marissa Laimos?

Marissa Laimos o Lemos, se trata de una actriz de origen griego, quien se destacó por participar en múltiples obras de teatro en su país. Dentro de su historia disponible, se menciona que también era una rica heredera, que había estudiado el bachillerato en Nueva York, para después ir a la Universidad de Arizona para estudiar la carrera de Teatro Musical.

Aunque gran parte de su vida sigue en el anonimato, se menciona que tenía entre 28 y 30 años al momento de morir. Sus familiares, mencionan que era una artista a la que le encantaba el arte, el teatro y aprovechaba cualquier oportunidad para incorporarse a actividades teatrales.

¿Cómo murió Marissa Laimos?

Dentro de las declaraciones que han hecho los familiares de Marissa Laimos, se menciona que la joven artista acudió a un hospital el 10 de septiembre al padecer síntomas después de recibir una picadura de insecto, al presentar mareos y temperatura alta.

Aunque fue trasladada al University College London Hospital para realizarse prueba, a las 4 horas fue dada de alta y enviada a casa con varios antibióticos. A la mañana siguiente fue cuando encontraron a la joven sin vida en la cama.

Dentro de lo que se sabe, es que la joven había realizado un viaje a la isla de Porto Cheli, previo a que presentara todos los malestares, por lo que podría ser el lugar en donde obtuvo la picadura de insecto que causó su muerte. Los forenses señalan que la causa de su muerte fue el efecto tóxico del veneno por el bicho que la picó.