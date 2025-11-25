Ricardo Pérez y Slobotzky se defienden y aseguran que hay una campaña de odio en su contra

Los miembros de La Cotorrisa habían mantenido un perfil bajo tras la acusación de parte de Jesica Bustos, quien en un acto legal acusó a este par de hombres de burlarse de su cuerpo. Dicha situación le generó inseguridad y estrés durante semanas y al final decidió intervenir por la vía jurídica. Pero ahora, los cotorros por fin salieron a defenderse y argumentaron una campaña de odio en su contra.

Te puede interesar - ¿Por qué la gente no soporta a Ricardo Pérez?

Te puede interesar - ¿Qué pasó con La Cotorrisa, la prensa y esta campaña de odio que se argumenta contra los comediantes?

¿Qué dijeron los cotorros sobre la campaña de odio en su contra?

A través de un comunicado, Ricardo Pérez y Slobotzky confrontaron a todos los que han mantenido una línea de ataques contra ellos y sus labores como comediantes. Esto ocurrió gracias a la intervención de un nuevo cuerpo legal al contratar a Guillermo Pous, quien de inmediato formuló este mensaje que busca detener la violencia que estos hombres están recibiendo.

Parte del mensaje dicta lo siguiente: “Nuestros representados han sido objeto de una campaña orientada a desprestigiarlos, impulsada bajo la etiqueta #PrensaDigna que afirma representar medios de comunicación vinculados al entretenimiento. Algunas de sus expresiones han excedido los límites legítimos… generando un impacto negativo severo en su esfera personal y profesional, así como una violencia mediática”.

Y es que esto llega gracias a una dura pelea donde se pusieron de tú a tú contra muchos de los grandes periodistas de las diversas cadenas de televisión. Además, se pelearon con muchos de los reporteros que se dedican al chacaleo, situación que trajo una relación tóxica entre ambos bandos.

¿Cómo respondieron las redes sociales ante la campaña de odio contra La Cotorrisa?

Los propios usuarios de los espacios digitales también están divididos entre los que apoyan a estos hombres y los que realmente les odian. Desde hace tiempo se ha tenido a este programa de comedia como un nido de comentarios sexistas, machistas y de burla que sobrepasa los límites. Ante eso, muchos están diciendo que ellos provocaron todo esto y que deberían aguantar todo lo que venga. Sin embargo, parece que ya se llegó a un límite con los dos comediantes.