Eleazar Gómez se mentaliza de cara a la próxima Asamblea de La Granja VIP: “Mañana voy a ser nominado”

Las siguientes ceremonias de La Granja VIP siguen causando incertidumbre entre los participantes del reality show y uno de los que ha comenzado a especular sobre su próximo destino es Eleazar Gómez, pues una conversación con Sergio Mayer Mori dejó ver que espera una nominación en la Asamblea de mañana.

"Seguro que voy a competir": Eleazar se predispone a disputar el Duelo

Luego de que Eleazar Gómez le compartiera a algunos de sus compañeros que soñó anoche con que era Capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori lo exhortó a que "siguiera soñando" porque podría existir la posibilidad de hacerse con el puesto la siguiente semana; sin embargo, le hizo ver que no tendría muchas probabilidades si dejaran que compitiera por la codiciada posición.

Ante este señalamiento, el granjero le aseguró al peón que sería la elección de César Doroteo para disputar el Duelo de esta noche y que, en dado caso de que no ocurra, será nominado en la Asamblea de mañana.

Cuando el ex Capataz le cuestionó si de verdad creía en ese resultado, Eleazar le dijo que aunque no lo quisiera, sí es una posibilidad, comentario que provocó que Sergio le respondiera que cree que "ya llegó el momento de tirarse a los demás".

Eleazar bajó el volumen para decirle a Mayer Mori que quisiera competir esta noche, pero cuando Sergio le comentó que le planteara un escenario al nuevo Capataz en el que se enfrentara al peón, Gómez le respondió que no sería una posibilidad porque Teo ya tendría en mente al granjero que disputaría el Duelo.

Cabe señalar que Lis Vega también anticipó que ella sería la elegida por César Doroteo para librar la competencia de esta noche con el peón que sea decidido por el público.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

