Revelan que Gabriela Michel antes de morir ya se había separado de Jorge Alberto Aguilera

El mundo del cine se encuentra de luto, debido a la muerte de Gabriela Michel, quien fue una importante actriz mexicana, quien prestó su voz para darle vida a reconocidos personajes animados y de series de televisión. Además de haber sido la madre de Aislinn Derbez.

Antes de morir, se detalló que la importante artista ya había terminado su relación con Jorge Alberto Aguilera, con quien se casó. Es así que te vamos a detallar todo lo que se sabe sobre el desenlace de su relación.

¿Cuándo se separaron?

Es bien sabido que Jorge Alberto Aguilera fue pareja de Gabriela Michel, hombre que durante un tiempo fue padrastro de Aislinn Derbez, aunque Aislinn en algunas entrevistas detalló que fue una figura distante emocionalmente; sí fue comprometido y estuvo más presente que su padre Eugenio Derbez.

Antes de morir, se sabe que dicho matrimonio ya había llegado a su fin, información que la periodista Matilde Obregón, quien detalla que tuvo una entrevista tiempo antes con el importante locutor, quien le explicó que desde hace tiempo su matrimonio había terminado, pero el desenlace fue tranquilo y en paz.

Por otro lado, la influencer Chamonic detalla que la pareja ya llevaba separada desde hace un año y medio antes de morir. Sin embargo, ninguno de los familiares ha hablado al respecto de la separación; solamente Aislinn agradeció al público por el apoyo que ha recibido.

¿Quién era Jorge Alberto Aguilera?

Jorge Alberto Aguilera se destacó por ser un entrañable conductor, locutor y actor, quien se destacó por tener una fuerte carrera en México. Se sabe que trabajó junto a Gabriela Michel en el programa de Chabelo. Jorge igualmente fue un reconocido actor de doblaje al participar en filmes como “Robots” y “Buscando a Nemo”.

Aunque no se tiene fecha precisa en la que inició su noviazgo, es bien sabido que formalizaron al poco tiempo de que ella terminara con Eugenio Derbez. Posteriormente, la feliz pareja agrandó su familia con la llegada de nuevos hijos.