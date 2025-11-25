A 19 años de su asesinato, así lucen actualmente las hijas de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro

Valentín Elizalde estaba en su mejor momento cuando al salir de una presentación en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, fue acribillado a balazos, lo que le causó la muerte instantáneamente la madrugada del 25 de noviembre de 2006. En ese entonces, a sus 27 años tenía 3 pequeñas hijas, las cuales procreo con diferentes parejas y que hoy en este 2025 ya son adultas.

Valentina, Valeria y Gabriela son las 3 hijas del Gallo de Oro, las cuales fueron reunidas para interpretar la canción “Sobre la tumba de mi padre”, la cual formó parte del disco Tributo a Valentín Elizalde que salió a la venta en 2017. Sin embargo, 8 años después, las hermanas se encuentran distanciadas por conflictos de intereses que provocaron la serie del intérprete de “Soy Así”, que finalmente se canceló.

@valeelizaldee y @valentina_elizalde Gabriela, Valeria y Valentina tienen actualmente 25,24 y 21 años, respectivamente; solo la menor continuó con el legado del Gallo de Oro

Esto es de la vida de las hijas de Valentín Elizalde en este 2025

La primera de ellas fue Gabriela, fruto del matrimonio que tuvo con Gabriela Sabag, quien recientemente se casó con “Tano”, primo de Valentín Elizalde y a quien se le ha vinculado con su muerte. La primogénita del Gallo de Oro mantiene su vida privada, aunque en 2021 demandó a su abuela por obstruir el acceso a los bienes familiares. Actualmente tiene 25 años.

La segunda hija es Valeria, quien actualmente tiene 24 años y ya es mamá. En su cuenta de Instagram tiene 142 mil seguidores, donde comparte algunas fotos de su pequeña hija. Al igual que su hermana mayor, no siguió los mismos pasos que su padre. Cabe mencionar que perdió a sus padres de manera trágica, pues su madre también fue asesinada a balazos.

La tercera es Valentina, quien decidió seguir los pasos de Valentín y dedicarse a la música. Actualmente, tiene 21 años y cuenta con más de 8 mil oyentes mensuales en la plataforma de streaming Spotify. En este 2025 lanzó su más reciente sencillo titulado “Ebrio de Amor”, uno de los más grandes éxitos de su padre.