Murió Gina Lima, actriz de cine para adultos con solo 23 años: ¿qué pasó?

El mundo del entretenimiento está de luto tras la desgarradora muerte de la actriz Gina Lima, creadora de contenido para adultos. Su cuerpo inconsciente fue hallado en la casa de su exnovio, pero murió camino al hospital, lo que podría dar pistas sobre lo que realmente pasó.

La joven, de apenas 23 años y de origen filipino, falleció el pasado 16 de noviembre, según informaron las autoridades. Sin embargo, lo más perturbador es que su ex, identificado como Iván Cezar Ronquillo, también murió un día después en su departamento. Él igualmente era creador de contenido, de acuerdo con TMZ.

¿De qué murió Gina Lima, la actriz de cine para adultos?

Aún no se conocen las causas de muerte de Gina Lima, pero la policía continúa investigando el caso. Según TMZ y People, la celebridad de Internet presentaba heridas externas que no se consideran mortales, un detalle que vuelve aún más sospechoso el incidente.

(Instagram) Gina Lima tenía casi medio millón de seguidores.

Su exnovio, por su parte, fue hallado en las escaleras del condominio donde vivía, y se determinó que murió por suicidio mediante ahorcamiento. Aunque las autoridades siguen con las indagaciones, él no estaba considerado como sospechoso. Se supo, además, que había recibido amenazas y comentarios negativos en redes sociales.

(ESPECIAL/Facebook) El ex novio de Gina Lima también murió.

Tras la muerte de Gina, Ronquillo realizó una última publicación en homenaje a la joven: “Te amo tanto, Gina, que nunca podré hacerlo sin ti a mi lado”, escribió.

¿Quién era Gina Lima, la actriz de cine para adultos que murió de forma repentina?

Gina Lima era una actriz en ascenso que comenzaba a construir su carrera en Filipinas para una plataforma popular en ese país.

De acuerdo con reportes de medios locales, Lima vivía en Bayugan, pero viajó a Quezon City en busca de mejores oportunidades para impulsar su trayectoria en la industria del cine para adultos. Logró reunir una comunidad sólida con casi medio millón de fans en Facebook y más de 180 mil seguidores en Instagram. En TikTok también tenía una fuerte presencia.

En paz descansen ambos creadores de contenido.