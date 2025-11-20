Kim Shantal le exige claridad a Sergio Mayer Mori en su estrategia: “El único beneficiado eres tú"

La reciente actitud de Sergio Mayer Mori y lo ocurrido en la Asamblea de anoche, especialmente la nominación de Kike Mayagoitia, provocaron repercusiones al interior de la alianza más numerosa de La Granja VIP y un ejemplo de ello es la conversación que tuvo Kim Shantal con el ex Capataz del reality show.

"Deberías hacer una estrategia que nos beneficie a todos": Kim le pide congruencia a Sergio

La primera nominada de esta semana se mostró inquieta por la reciente actitud de Sergio Mayer Mori y le hizo ver que no ha sido claro con ella y otros aliados, pues enlistó acciones polémicas relacionadas a su estrategia para ser nominado en la Asamblea de anoche y el juego del poder por el huevo dorado.

El ex Capataz le compartió que una serie de factores le han afectado tales como la "déspota" actitud de Eleazar Gómez y la manera en la que se le ha despertado en los últimos días; además, le expresó que su ausencia en el próximo cumpleaños de su hija es la causa de su malestar emocional.

Por otro lado, Kim le pidió sinceridad sobre sus intenciones en el reality show, pues no le queda claro si Sergio busca permanecer en La Granja VIP hasta que no sea favorecido por el público o si en realidad quiere ser eliminado lo más pronto posible y es que le compartió su incertidumbre por lo que ocurra en el desafío de salvación de esta noche, ya que si ganara Kike Mayagoitia estaría segura de que salvaría a 'El Patrón'.

"También sé claro... porque entonces deberías hacer una estrategia que nos beneficie a todos... porque aquí el único que sale beneficiado eres tú", exclamó Kim para exhortarlo a definir una ruta, ya que si Sergio ganara el reto de este jueves y realmente lo que quiere es salir, le estaría quitando la oportunidad de quedarse en el reality show.

No obstante, Mayer Mori le aseveró que siempre ha sido claro en lo concerniente a su estrategia grupal y justificó tanto la razón de su estado de ánimo como su deseo de no permanecer en La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame o Kike Mayagoitia del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.