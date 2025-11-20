Luna Nueva en Escorpio: los 3 signos que serán favorecidos en lo emocional a partir de este 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre, se ha configurado la Luna Nueva en Escorpio. Dicho evento astrológico se ha producido en el grado 28 de la casa escorpiana y se vincula con un poderoso cambio energético en las personas de todos los signos zodiacales.

Ritual de Padme Vidente para la protección [VIDEO] Con este ritual de Padme Vidente, evita los chismes, las envidias y la negatividad de tus enemigos.

Sin embargo, su influencia energética directa corre para algunos signos en especial. Sobre todo aquellos relacionados con el elemento agua. Estas son las personas más favorecidas por la lunación.

Te puede interesar: Mercurio retrógrado en Escorpio: los 3 signos del zodiaco que vivirán un problema inesperado antes del 29 de noviembre

¿Qué trae la Luna Nueva en Escorpio según la astrología?

La Luna Nueva en Escorpio es considerada uno de los momentos más importantes del año a nivel astrológico. Su energía transformadora se asocia con procesos de renacimiento emocional, sanación y poder interno.

Esta lunación abre un ciclo de renovación emocional que empuja a las personas a mirar dentro de sí mismas para confrontar verdades ocultas y a dejar atrás lo que ya no sostiene la evolución. Es un tránsito lunar que invita a la introspección profunda y al autoconocimiento y a la honestidad radical. La energía escorpiana no se queda en la superficie: busca la raíz de los problemas para transformarlos de manera definitiva.

Te puede interesar: Solo 2 signos serán beneficiados con bienestar material gracias a la lluvia de estrellas Leónidas 2025

Los 3 signos zodiacales bendecidos por el universo gracias a la energía cósmica de la Luna Nueva en Escorpio en noviembre de 2025

Las personas favorecidas por la Luna Nueva en Escorpio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales de agua. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Cáncer

Escorpio

Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar un momento muy especial y clave en sus vidas. Es un punto de inflexión que se asocia a la muerte simbólica de una versión que se debe dejar ir para que nazca una nueva. En este periodo de influencia de 6 meses (hasta la próxima Luna Llena en Escorpio), pueden surgir nuevos inicios en relaciones y finanzas.

La energía de esta Luna Nueva escorpiana ayuda a cortar lazos tóxicos, cerrar duelos pendientes, soltar miedos y renacer con una visión más clara. Es un período ideal para hacer rituales de purificación y terapias psicológicas. Pero también es un momento perfecto para sembrar intenciones que requieran fortaleza emocional y compromiso profundo.

Según la astrología, este evento cósmico se puede sentir como una limpieza emocional profunda que prepara el terreno para un nuevo capítulo con mayor conciencia y propósito. La premisa del universo es aceptar las emociones y abrazarlas como parte del cambio necesarios para evolucionar.