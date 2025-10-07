Melenie Carmona ya no vive con Alicia Villareal ¿por culpa del noviazgo de la cantante?

Alicia Villareal ha decidido darle una nueva oportunidad al amor por lo que está atravesando una etapa muy importante de su vida. Al respecto de esto es que ha dado su opinión Melenie Carmona quien dio su punto de vista en cuanto al amorío de su mamá con Cibad Hernández.

Melenie es la hija mayor de Alicia Villareal con Arturo Carmona. Ellas vivían juntas pero en Monterrey, Nuevo León, pero la joven ha afirmado que no comparte más la misma casa con su mamá.

De esta manera ha dejado confirmado cuál es la relación con su madre, así como también lo que piensa sobre su nuevo noviazgo.

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre la relación de Alicia Villareal?

En una entrevista con el programa Ventaneando, la joven Melenie Carmona dijo:

“Lo importante es que ella está feliz, la verdad la veo muy bien, la veo trabajando, la veo contenta, enfocada en sus cosas y pues sí tenemos comunicación buena y todo eso, pero como ya no estoy viviendo en mi casa, pues se crea como que mucho morbo”.

Madre e hija mantienen una buena relación a pesar de las polémicas que se han generado al respecto. Melanie muestra apoyo a Alicia en cuanto a la relación que mantiene con Cibad Hernández.

Además la joven dijo que conoció al novio de su madre y está muy contenta de que se esté dando una oportunidad en el amor a pesar de los señalamientos y críticas.

¿Cómo sigue la carrera musical de Melenie Carmona?

Melenie Carmona fue muy cuestionada debido a su carrera musical ya que era Cruz Martínez quien estaba detrás del trabajo de ella. El ex de su madre era quien la preparaba para el debuten este ámbito artístico.

Ante esto es que Arturo Carmona ha decidido no responder debido a que se conoce que Cruz Martínez aún sostiene un pleito legal con Alicia Villarreal por agresión sexual. Sin embargo, él y Melenie tienen buena relación.

