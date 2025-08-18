Ángela Aguilar: Los famosos que han defendido a capa y espada a la cantante

Probablemente la unión entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sea la más polémica en la última década. Y es que desde la gestación de su relación, se han convertido en ‘blanco’ de críticas y ‘hate’ en redes sociales. Sin embargo, algunos famosos han alzado la voz y han defendido a la joven pareja de las constantes críticas y ataques, sobre todo en redes sociales. Este es el recuento de los que han defendido ‘a capa y espada’ a Ángela Aguilar desde el fatídico 2024 a la fecha.

¿Qué famosos han defendido a Ángela Aguilar?

Niurka Marcos | La celebridad cubana Niurka Marcos fue una de las primeras en alzar la voz para defender a Ángela Aguilar y pidió una “segunda oportunidad” para la joven cantante luego de que se viralizara el tema de Cazzu.



| La celebridad cubana Niurka Marcos fue una de las y pidió una “segunda oportunidad” para la joven cantante luego de que se viralizara el tema de Cazzu. Emilio Estefan | Emilio Estefan, quien ha trabajado en producciones junto a Christian Nodal, también se pronunció en su momento y elogió el futuro prometedor de la carrera de Ángela .



| Emilio Estefan, quien ha trabajado en producciones junto a Christian Nodal, también se pronunció en su momento y . Lucerito Mijares | Cuando el ‘hate’ en redes sociales hacia Ángela Aguilar ya era muy evidente, Lucerito Mijares aconsejaba a su colega que no hiciera caso de las críticas y que, así como ella, trabajara en tener ‘ la piel gruesa ’ para que no le afectaran los comentarios.



| Cuando el ‘hate’ en redes sociales hacia Ángela Aguilar ya era muy evidente, Lucerito Mijares aconsejaba a su colega que y que, así como ella, trabajara en tener ‘ ’ para que no le afectaran los comentarios. Majo Aguilar | Tras la ola de comentarios negativos hacia su prima Ángela y su tío Pepe Aguilar, Majo Aguilar pidió a través de sus redes sociales que cesaran el ‘hate’ hacia su familia. Aunque se sabe que su relación no es estrecha, este fue el mensaje que publicó a principios del 2025:

“Ya no puedo hacerme de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes, yo quiero agradecerles el cariño que me dan, sin embargo uno en esta vida también tiene que ser congruente con lo que siente y piensa...”, señaló Majo Aguilar durante el video publicado en TikTok.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que si tuve durante mi adolescencia”, continuó.

“Quiero mandarles mucho amor y en este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela, aunque en este momento no tenga mucha comunicación con ellos, si fueron parte importante y por ende van a ser parte importante de mi vida”, finalizaba el comunicado de Majo Aguilar.

Cabe mencionar que, allá por el 2022, Ángela Aguilar se vio envuelta en una polémica y aseguró sentirse violentada y defraudada. Ante aquella situación, Ana Bárbara, Amandititita, Jhonny Caz, Sherlyn y otras celebridades mostraron su apoyo por medio de redes sociales a la hija de Pepe Aguilar.