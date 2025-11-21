inklusion logo Sitio accesible
Nota

Las veces que México ha ganado Miss Universo: lista completa

Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como las ganadores del certamen de belleza Miss Universo.

Por: Luis Madrid | Marktube
La edición 74 del certamen Miss Universo finalizó con Fátima Bosch como ganadora, con lo que México ya puede presumir cuatro coronas en la máximo certamen de belleza en el mundo.

En un final en el que la originaria de Tabasco puso sus manos con la representante de Costa de Marfil todo se definió con el anuncio del presentador entonando el nombre de México.

Fátima Bosch cumplió su sueño y con ello se sumó al grupo selecto de mexicanas que fue coronada ante el mundo con la mujer más bella.

¿Qué mexicanas ganaron Miss Universo?

El exitoso camino de México inició en 1991 con Lupita Jones llevándose el cetro en una ceremonia que a la postre llevó a la Mexicali, Baja California a ser la impulsora del país en esta clase de certámenes.

En 2010 llegó la segunda corona de la mano de Ximena Navarrete. La tapatía obtuvo el reconocimiento mundial y con ello una importante presencia en diversos fundaciones y asociaciones benéficas.

Y para 2021, la tercera, en esta ocasión Andrea Meza que tuvo el reinado más corto, pero no menos exitoso, ya que sigue marcando tendencia y apareciendo en público.

