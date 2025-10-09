Este es el motivo por el que la actriz Ingrid Martz se divorció

El pasado lunes, la reconocida actriz Ingrid Martz sorprendió a sus seguidores al compartir la noticia de que llevaba ya dos años separada de Rodrigo Luque, con quien tuvo una hija. La revelación impactó fuertemente en la prensa de espectáculo que ahora ha ventilado el motivo por el cual la famosa decidió contarlo.

Ingrid Martz es uno de los rostros más reconocidos de la televisión, principalmente por su participación en importantes telenovelas que enriquecen su trayectoria ante las cámaras. Ahora, tras confirmar su divorcio, su vida privada ha quedado bajo la lupa de los reporteros y los internautas.

¿Cuándo se divorció Ingrid Martz?

La noticia del divorcio entre Ingrid Martz y Rodrigo Luque fue confirmada por la propia actriz quien decidió hacerlo mediante un video en su cuenta de Instagram. En este precisó que llevaban dos años de separados pero estaban conviviendo bajo el mismo techo para cuidar a su hija Martina.

“Aunque es difícil soltar, confío en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser”, escribió Ingrid Martz en la plataforma digital junto al video que habla del divorcio.

¿Cuál es el motivo del anuncio de Ingrid Martz?

Al conocerse esta noticia, sus seguidores y los reporteros del espectáculo comenzaron a preguntarse sobre el motivo por el cual, tras dos años de separados, la actriz decidió informar sobre su divorcio un lunes por la noche. Es en este punto que el periodista Gustavo Adolfo Infante lanzó su teoría.

De acuerdo con el comunicador, la decisión de Ingrid Martz de dar a conocer que llevaba dos años separada de Rodrigo Luque y que ya habían iniciado los trámites del divorcio, podría deberse a que la actriz podría haber iniciado una nueva relación sentimental.

“Yo creo que antes que aparezca una foto o una imagen y se lo reclamen, mejor dice estoy separada”, remarcó el periodista. Esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por Ingrid Martz, pero siempre aun mayor interés por saber de su vida privada.