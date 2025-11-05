Muere leyenda del merengue luego de una batalla contra el cáncer

El mundo de la música se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte de Henry Hierro, quién fue una de las figuras más importantes de la época dorada del merengue. Además fue cofundador junto a Víctor Roque de la reconocida orquesta Gran Manzana en Nueva York.

Henry murió en San Francisco Macorís, en República Dominicana a los 70 años, tras luchar contra el cáncer.

"La familia Hierro Fernández comunica con profundo pesar el fallecimiento del destacado músico, arreglista y productor dominicano Henry Rafael Hierro Fernández, hoy lunes 3 de noviembre a las 7.35 de la mañana", se leía en un comunicado.

¿Cómo fue la despedida del cantante Henry Hierro?

La agrupación La Gran manzana de la cual Hierro fue cofundador también compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en donde se podía leer:

“Hoy es un día muy difícil para nosotros. Postear esto es tan difícil familia. Se no fue nuestro hermano, nuestro mentor, nuestro maestro, el ser más noble que hemos conocido. Te vamos a extrañar tanto compadre, cuántos recuerdos a tu lado. RIP HIERRO".

Pesar en el alma ante la muerte del maestro Henry Hierro, músico, arreglista y gran ser humano. Sus restos serán velados, desde las 3 de la tarde en el Parque-Cementerio Fuente de luz de San Francisco de Macoris . "Tus besos son". Que la tierra le sea leve. pic.twitter.com/UcyqLBS0T5 — Anibelca Rosario (@AnibelcaRosario) November 3, 2025

¿Qué enfermedad padecía Hierro?

Por el momento la familia de Henry Hierro no ha revelado públicamente el tipo de cáncer que padecía el reconocido músico dominicano. Lo que se sabe es que se encontraba bajo tratamiento de quimioterapia y que su estado de salud se había deteriorado considerablemente los últimos meses previos a su fallecimiento.

La hija del cantante, Lucía Hierro, lanzó una campaña en GoFundMecon el propósito de poder recaudar fondos para cubrir los gastos médicos derivados del tratamiento.

La joven también había manifestado en una publicación que en el año 2023 también había perdido a su madre a causa del cáncer y que ahora su padre lidiaba con la misma batalla. Sin embargo no dio a conocer sobre el tipo de cáncer que lo estaba afectando

