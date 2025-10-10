Muere un querido actor tras luchar contra una enfermedad incurable: así lo despidió su esposa con este mensaje

El mundo del espectáculo se viste nuevamente de luto, esta vez por la muerte de un actor que formó parte de importantes producciones para la televisión latinoamericana. Se trata de Carlos Barbosa, quien en sus casi 60 años de trayectoria, le dio vida a una infinidad de personajes que se quedaron en la memoria del público por el ímpetu con el que los interpretó.

La noticia fue dada a conocer por su esposa, la también actriz Myriam Bohórquez, a través de una serie de declaraciones para el diario El Espectador. “Ya deseaba irse. Se fue en paz y y tranquilo... Con el buen sentido del humor que siempre lo caracterizó... No fue traumático ni doloroso”. Hasta ahora, no ha hecho nuevas declaraciones en sus redes sociales personales.

Quién era Carlos Barbosa, el entrañable actor que marcó a Colombia

Carlos Alfonso Barbosa Romero, conocido simplemente como Carlos Barbosa, fue un actor y director colombiano, nacido en Cali, pero radicado prácticamente toda su vida adulta en Bogotá. Empezó su carrera en 1967 y en todo este tiempo se aventuró a mostrar su talento en cine, televisión y teatro.

Instagram / @carlosbarbosaactor Carlos Barbosa fue un actor y director muy querido en la televisión colombiana

Algunos de los proyectos en los que fue elenco principal y demostró sus dotes interpretativas, incluyen títulos como “En los tacones de Eva”, “La Saga: Negocios de Familia” y “Los Cuervos”. También recibió galardones en los Premios Simón Bolívar y Nogal de Oro, menciones que le dieron gran prestigio y aportaron al respeto que sus colegas le guardaban.

¿De qué murió Carlos Barbosa? Esto se sabe sobre su enfermedad incurable

Respecto a las causas del deceso, el actor Carlos Barbosa habría muerto víctima de mieloma múltiple, una enfermedad incurable con la que llevaba tiempo lidiando, pero de la que lamentablemente no logró recuperarse. Su última aparición en la pantalla chica fue apenas en 2023, cuando se sumó a las grabaciones de la serie “Dejémonos de Vargas”.

Instagram / @carlosbarbosaactor Carlos Barbosa estaba casado con la actriz Myriam Bohórquez y tenían una hija

Al momento de su partida, tenía 81 años de edad. Al histrión colombiano le sobrevive su esposa Miryam Bohórquez y su hija Bella Barbosa, que además de la confirmación de su muerte, no han brindado comentarios adicionales.