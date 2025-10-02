Triste muerte de una querida actriz de televisión: el desgarrador mensaje con el que confirmaron la noticia

El mundo artístico se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Adriana Aizemberg, una actriz que hizo historia en la pantalla chica gracias a su talento y personalidad. Esta noticia fue confirmada directamente por la Asociación Argentina de Actores, organización en donde la artista desempeñó un papel crucial en pro del gremio como dirigente.

“Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y exdirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, se lee en este mensaje publicado mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).

X / @actoresprensa Adriana Aizemberg fue dirigente en pro del gremio actoral

Quién era Adriana Aizemberg, la querida actriz que murió inesperadamente

Adriana Vera Aizemberg fue una actriz argentina de cine, teatro y televisión. Nació y creció en la provincia de Santa Fe, pero al iniciar su trayectoria se estableció en Buenos Aires, ciudad que eligió para residir hasta el último de sus días.

Durante sus casi 60 años de trayectoria artística, formó parte de importantes producciones televisivas como “Mujeres asesinas”, “Vulnerables” y “Amas de casa desesperadas”, una nueva versión de la serie estadounidense “Desesperate Housewives”. Por otra parte, en el cine y teatro participó en títulos como “Plata dulce”, “El amigo alemán” y “El misterio de dar”.

YouTube Adriana Aizemberg desarrolló la mayor parte de su trayectoria en Buenos Aires

Pese a que desde hace tiempo había decidido bajar su ritmo de trabajo, Adriana Aizemberg quiso estar cerca de los reflectores tanto como le era posible, por lo que su última actuación tuvo lugar en 2025 con la película “Mazel Tov”; mientras que en la tele en 2024 estuvo en la serie “El sabor del silencio”.

¿De qué murió Adriana Aizemberg? Esto se sabe sobre su inesperado fallecimiento

Respecto a las causas de su fallecimiento, todavía se desconocen los detalles, puesto que su familia ha sido muy hermética con el tema. Sin embargo, se sabe que cuidaba de su salud con mucho esmero debido a que en 2003 fue sometida a un trasplante de hígado, lo que la obligaba a tener precauciones con sus hábitos y estilo de vida.

Instagram / @anitapichiook Adriana Aizemberg murió a los 86 años

Al momento de morir, Adriana Aizemberg tenía 86 años. A la emblemática primera actriz le sobrevive su hijo Rodrigo Moreno, fruto de su relación con el director argentino Carlos Moreno, quien fue su esposo durante 42 años hasta su fallecimiento en 2014.