JNS se deslinda de Paty Sirvent tras el anuncio del regreso de Jeans

Recientemente las JNS, integradas por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía se encuentran pasando por una fuerte controversia, y es por medio de un mensaje en sus redes sociales que decidieron hablar al respecto y revelar algunos detalles de la situación.

Y es que, todo se dio después de que Paty Sirvent asegurara, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que “Jeans regresa”. Un hecho que parece ser que no todos están enterados y por tal razón, las JNS decidieron romper el silencio y hablar.

¿Qué han dicho las JNS sobre la situación?

A través de un comunicado, las JNS compartieron que ya no tienen ningún tipo de relación con Paty Sirvent.

Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Recordemos que la agrupación Jeans surgió en el año 1994, y fue en 2008 cuando el grupo se desintegró, a lo largo de su historia se contaron con diversas participantes como Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet, Karla Díaz, Melissa López, Regina Murguía y Dulce María.

Aunque, inicialmente esta agrupación estuvo conformada por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco. Tras la separación del grupo, para el 2015 tuvieron un regreso, pero ahora con la participación de Angie, Karla, Melissa y Regina.

Ya en el 2017, anunciaron que se cambiaría el nombre a JNS, la decisión la tomaron porque los derechos del primer nombre de la agrupación están registrados a nombre de Alejandro Sirvent, quien es el padre de Paty Sirvent, una de las integrantes fundadoras de la agrupación.

