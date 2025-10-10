JNS se deslinda de Paty Sirvent tras el anuncio del regreso de Jeans
Paty Sirvent ha confirmado por medio de sus redes sociales el regreso de Jeans, tema que ha causado un poco de polémica.
Recientemente las JNS, integradas por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía se encuentran pasando por una fuerte controversia, y es por medio de un mensaje en sus redes sociales que decidieron hablar al respecto y revelar algunos detalles de la situación.
Y es que, todo se dio después de que Paty Sirvent asegurara, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que “Jeans regresa”. Un hecho que parece ser que no todos están enterados y por tal razón, las JNS decidieron romper el silencio y hablar.
¿Regina Murguía tuvo cáncer? Esto dijeron sus compañeras de Jeans
¿Qué han dicho las JNS sobre la situación?
A través de un comunicado, las JNS compartieron que ya no tienen ningún tipo de relación con Paty Sirvent.
Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
Recordemos que la agrupación Jeans surgió en el año 1994, y fue en 2008 cuando el grupo se desintegró, a lo largo de su historia se contaron con diversas participantes como Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet, Karla Díaz, Melissa López, Regina Murguía y Dulce María.
Aunque, inicialmente esta agrupación estuvo conformada por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco. Tras la separación del grupo, para el 2015 tuvieron un regreso, pero ahora con la participación de Angie, Karla, Melissa y Regina.
Ya en el 2017, anunciaron que se cambiaría el nombre a JNS, la decisión la tomaron porque los derechos del primer nombre de la agrupación están registrados a nombre de Alejandro Sirvent, quien es el padre de Paty Sirvent, una de las integrantes fundadoras de la agrupación.