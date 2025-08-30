Poncho de Nigris se encuentra a Adrián Marcelo y lo confronta de forma directa

Una bomba acaba de explotar en el mundo del espectáculo, pues dos de los influencers más polémicos del momento tuvieron un acalorado encuentro, hablamos de Poncho de Nigris y Adrián Marcelo, quienes han sido protagonistas de muchas polémicas.

Los hechos se dieron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde ambos se encontraban realizando un viaje cuando se encontraron, por lo que los dimes y diretes que han sostenido por semanas salieron a la luz, situación que de forma inmediata se hizo viral en redes sociales.

Poncho de Nigris habla sin tapujos del distanciamiento de su hija [VIDEO] En Exclusiva para Venga La Alegría, Poncho De Nigris habló sobre los motivos por los que se encuentra alejado de su hija.

¿Cómo fue el encuentro entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo?

Recordemos que desde hace un tiempo, existe una fricción muy grande entre ambos famosos, diferencias que han salido por su participación en un reality, desde ese momento ambos regiomontanos se han tirado con todo y en esta ocasión que se encontraron no fue la excepción.

Y es que, comenzó a circular un video donde se puede observar que ambos comienzan a tirarse palabras, Adrián Marcelo se encontraba en el piso de arriba acompañado de ‘La Mole’, mientras que Poncho estaba abajo diciéndole que se bajara y que lo que tuviera que decirle se lo dijera en su cara.

Sin embargo, Adrián Marcelo no hizo mucho caso, además de que su gran amigo ‘La Mole’ estaba al pendiente para que esta situación no pasara a mayores y poder evitar un escándalo mayor en las redes sociales.

No cabe duda que la relación entre estos dos famosos ha sobrepasado la pantalla e incluso, en redes sociales este hecho ha sido muy comentado, donde las opiniones se encuentran divididas, pues algunos apoyan a Poncho y otros a Adrián Marcelo. Hasta el momento, no se sabe más al respecto sobre este complicado encuentro que tuvieron hace unas horas.

