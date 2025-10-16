Quién es realmente César Muñoz, el abogado de Christian Nodal que quiso desmentir a Cazzu

En medio de la polémica entre Christian Nodal y Cazzu, quien cuestionó el cumplimiento de la manutención de su hija Inti, apareció el nombre de César Muñoz, el supuesto abogado encargado de representar al cantante. Más allá de ser un nombre en los comunicados, Muñoz se ha convertido en una figura clave para entender cómo Nodal ha manejado esta disputa legal y mediática.

Según un comunicado difundido por diversos medios de comunicación, este abogado asegura que todo lo que Nodal ha hecho en relación con su hija ha sido transparente y documentado, incluyendo pagos que van más allá de lo que la ley argentina exige.

Qué dijo el abogado de Nodal, César Muñoz, sobre las acusaciones de Cazzu

César Muñoz dejó claro que Nodal ha cumplido de manera puntual con todas sus obligaciones económicas y que cuenta con comprobantes que respaldan cada pago, esto publicado en un supuesto comunicado oficial que circula en redes.

Además, aseguró que el cantante iniciará los trámites necesarios para otorgar la nacionalidad y pasaporte mexicano a su hija, lo que demuestra un compromiso activo como padre.

Según el abogado, esta medida busca proteger los derechos de Inti y garantizar que pueda moverse libremente entre México y Argentina.

Además, en dicho documento Muñoz destacó que todo el proceso legal se realiza con transparencia y dentro de los plazos establecidos por la ley, garantizando la protección de todos los involucrados.

Cuál es la trayectoria del abogado César Muñoz

Aunque gran parte de la atención se ha centrado en su papel con Nodal, Muñoz tiene experiencia en casos de alto perfil relacionados con derecho familiar y civil, de acuerdo con medios nacionales, como El Financiero.

Su enfoque se caracteriza por la gestión meticulosa de documentos y comunicación clara con los medios, lo que le ha permitido manejar situaciones delicadas sin generar conflictos adicionales.