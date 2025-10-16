Laura Pausini sorprende en México al cantar en la famosa “Sala de Despecho”

Laura Pausini sorprendió a todos sus fans mexicanos luego de que se viralizara un video donde se le ve unirse espontáneamente al karaoke de un famoso lugar en la CDMX conocido como “Sala de despecho”. Una vez más, la artista demostró por qué es una de las cantantes más queridas por el público mexicano.

Laura Pausini conquista la “Sala de Despecho” en la CDMX

El momento se volvió viral después de que varios asistentes compartieran videos en redes sociales donde se ve a la intérprete de Víveme disfrutando de una noche entre copas, música y mucha emoción. Si no has visto los videos, te los dejamos a continuación:

KARAOKE CON LAURA PAUSINI🎤#LauraPausini realizó un karaoke sorpresa para los medios y cantó #Viveme junto a #AldoDeNigris 🔥 pic.twitter.com/HTfciMX6Wu — Bienvenido Fanpage Argentina (@BienvenidoLPAR) October 16, 2025

El momento que nadie esperaba

Durante su visita, Pausini no solo convivió con los asistentes, sino que también se animó a cantar “Víveme”, uno de sus temas más emblemáticos de su carrera musical. En los videos que se volvieron virales, se ve a la artista tomar el micrófono sin dudar y entonar su éxito mientras los presentes la acompañaban coreando cada palabra.

La escena desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron la sencillez y cercanía de la cantante con sus fans mexicanos.

Una artista que ama a México

La artista no dudó en expresar su amor y cariño por México y sus fans, algo que siempre ha señalado desde su debut en los años 90. Y es que es bien sabido que el país ha sido una pieza clave en su carrera y uno de los lugares donde su música ha tenido un mayor impacto.

Los fans no han dudado en mostrar cariño de regreso en los comentarios celebrando su sencillez. ¿Te hubiera gustado encontrarte con la cantante?

