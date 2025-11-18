Escándalo Miss Universo: una influencer tabasqueña encaró a Nawat Itsaragrisil por haber agredido a Fátima Bosch

Estamos a pocos días de que se lleve a cabo la final de Miss Universo 2025. La misma tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia y en este contexto vuelve a salir a la luz el enfrentamiento que tuvo Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil.

Fátima quedó sorprendido por la gran cantidad de fans que llegaron al país asiático, entre los que se encuentra la influencer tabasqueña Ninna Isabel. La creadora de contenido ha estado documentando el paso de la Miss Universo México y por supuesto la agresión verbal que sufrió Bosch se encuentra en ello.

¿Qué le dijo la influencer a Nawat Itsaragrisil?

Debido a su empleo, Ninna Isabel, pudo viajar a Tailandia como parte de una oportunidad laboral. Es por esto que ha podido apoyar a Fátima y se pudo encontrar con el directivo asiático, a quien llama “ojos de arroz”.

Por medio de un video la influencer compartió su encuentro con Nawat Itsaragrisil, a quien lo miraba a la distancia y dijo “tú me des una, tú me debes…”. Además, mediante otra publicación, compartió fotos y escribió “a ti te quería encontrar.¡Ay, Dios mío, cálmate estas ganas de decirles ‘buenas tardes, señor’”.

“¿Adivinen a quién me encontré?, ¡a nuestro personaje favorito! ¿Ya vieron quién está ahí? Tú me debes una, tú me debes… ya lo encontré. Así es, señoras y señores, él es, él es”, dijo Ninna Isabel.

La tabasqueña manifestó que Nawat estaba solo como para darle un pescozón por haberle dicho cabeza hueca a Fátima Bosch pero dijo “tengo un esposo y tres hijos que me están esperando y no puedo hacer algo que me retenga en este país”; sin embargo, añadió “pero, miren, la mirada ya se la echamos”.

“Ante todo, como Fati, hay que ser inteligentes, aunque den ganas de agarrarlo del chongo. Señor padre Dios, por qué me pones estas pruebas tan difíciles a mí”.

Por último, la influencer le dijo a Nawat Itsaragrisil “soy de México”, de modo que el directivo tailandés respondió “hola, México, mucho apoyo para México”. Ella le respondió “Paz y amor”.

