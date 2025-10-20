Encuentran a actor viviendo en situación de calle; fue galán de telenovelas

Los famosos no solo se ganan la admiración de las grandes audiencias, sino que despiertan cariño y empatía a lo largo de sus vidas. Ahora, una noticia ha sorprendido a los televidentes mexicanos luego de que se difundiera un video en donde se confirma que el reconocido actor Alejandro Landero se encuentra viviendo en situación de calle.

No es la primera vez que una situación de este tipo tiene como protagonista a una figura del mundo del espectáculo. Es que la realidad de vida de quienes han triunfado ante las cámaras o sobre los escenarios no siempre es la que el público puede imaginarse.

¿Dónde se encuentra Alejandro Landero?

Fue a través de la red social X que la cuenta @laromamex dio a conocer dos videos en donde se expone el duro presente que atraviesa el acto Alejandro Landero y por el cual piden ayuda. “El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar”, señala uno de los posteos.

En las imágenes se puede ver al actor en la banca de un parque público ubicado entre las calles Juan de la Barrera y Agustín Melgar, de la Colonia Condesa, en Mazatlán. Alejandro Landero se encuentra frente al edificio Condesa y es por eso que los vecinos de la zona piden asistencia a través de las redes sociales.

¿Qué dijo Alejandro Landero sobre su presente?

El presente de Alejandro Landero ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales que no han dudado en comenzar a aunar esfuerzos para colaborar con él. Esto ha podido ser confirmado en un segundo video en donde el actor agradece a la comunidad por la ayuda que le están brindando.

“Estoy ahorita pasando una situación difícil, una prueba dura”, afirmó Alejandro Landero y confirmó que junto a él tiene a “mis cuatro gatillos y mi perrita”. El actor precisó que se ha propuesto una misión que tiene que ver con la concientización sobre la inclusión y por eso remarcó: “Quiero agradecerles la valiosísima ayuda que me están brindando. Estoy sumamente agradecido por la ayuda de todos”.