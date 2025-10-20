La inesperada reacción de Thalía al VIDEO viral de Cazzu interpretando ‘No me enseñaste’ en pleno concierto

La visita de Cazzu a México ha dado de qué hablar desde el primer día, tanto por la guerra de declaraciones en la que se enfrascó con Christian Nodal, como por la calidad de su concierto que preparó para su ‘Latinaje Tour’. Y entre los mejores momentos de esta gira, estuvo el cover que hizo de la canción “No me enseñaste”, un gesto que provocó la reacción inmediata de Thalía.

A través de sus historias de Instagram, la cantante y actriz mexicana le dedicó un post a Julieta Cazzuchelli para agradecerle por haber incluido uno de sus temas en el popurrí de la noche. Además, también reconoció que fue mucho más agradable escucharla porque siente cierto cariño por la melodía.

“Pero qué linda sorpresa Cazzu, te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas, me encanta”, escribió la también actriz.

Como era de esperarse, estas palabras hicieron eco entre el público de ambas, por lo que rápidamente surgieron varias peticiones para que se animen a colaborar en el estudio de grabación. Sin embargo, hasta el momento, todo se trata de sugerencias hechas por sus admiradores, pero hay quienes esperan que pronto se vuelvan realidad.

(INSTAGRAM) Este fue el comentario de Thalía a Cazzu tras su cover de “No me enseñaste”.

¿Qué canciones mexicanas interpretó Cazzu en sus conciertos de Latinaje Tour?

El cover de “No me enseñaste” de Cazzu no fue la única sorpresa que le dio a sus fanáticos en México, pues en realidad se encargó que sus fechas en el Auditorio Nacional estuvieran llenas de momentos entrañables. Otros éxitos que eligió fueron “No me pidas perdón” de la Banda MS y “Ya lo sé", de Jenni Rivera, que incluso se mencionó que podría ser una indirecta para Christian Nodal tras su presunta traición con Ángela Aguilar.

Instagram / @cazzu Cazzu sigue de gira en México por su Latinaje Tour

Con esta selección, la cantante y rapera argentina demostró lo afín que es a la música mexicana, pero también dejó claro que posee una versatilidad artística indiscutible, lo que le permite probar cualquier género.

En cuanto a la etapa del ‘Latinaje Tour’ en México, ofreció un recital el 18 de octubre en Monterrey y le restan dos más: uno en Mérida y otro en Puebla.