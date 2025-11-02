¿Murió Lyn May? Video reporta el deceso de la vedette

Lyn May es una reconocida vedette y actriz mexicana, que durante muchos años fue reconocida por sus participaciones en múltiples películas. En la actualidad, sigue siendo una famosa personalidad de televisión, quien a sus 72 años sigue dando mucho de qué hablar.

Lyn May anuncia que tiene un nuevo novio y da íntimos detalles [VIDEO] En exclusiva para Venga la Alegría, la vedette dio detalles íntimos sobre su nuevo romance.

Recientemente, en TikTok, se dio a conocer un video que se hizo viral, donde se anunciaba la supuesta muerte de la artista, noticia que provocó mucho temor entre los usuarios. Es así que te detallaremos si se trata de una noticia real o falsa.

¿Qué le pasó a Lyn May?

Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May, es una importante personalidad dentro de la farándula mexicana, quien durante la década de los setenta y ochenta, fue una popular vedette, logrando participar en el cine y robando varios suspiros de sus fans.

Sin embargo, en TikTok, hubo un video que se hizo viral, donde anunciaba la supuesta muerte de la actriz, aunque desde un inicio parecía ser inteligencia artificial y no contaba con datos de fuentes oficiales, generó mucha preocupación entre los usuarios, quienes enviaron varios comentarios lamentando su fallecimiento.

Ante el video viral sobre la supuesta muerte, la actriz, en su cuenta de Instagram, aprovechó el momento para explicar que era una noticia falsa, tomando la situación con mucho humor y presumiendo la sesión de fotos de Halloween que se había realizado, dejando el siguiente texto:

¿Qué si me morí? No, solo me fui a hacer una sesión de fotos. Madonna, Cher y yo eternas, nunca nos vamos a morir. Feliz Día de Muertos y Halloween a todos.

¿Qué ascendencia tiene Lyn May?

Lyn May es una actriz que nació el 12 de diciembre de 1952, en las costas de Acapulco, antes del estrellato. Ella ha revelado que en su infancia llegó a vender dulces y recuerdos para poder llevar dinero a su hogar. Después de vivir varios años de violencia física, no fue hasta 1969 que pudo posicionarse en el mundo del espectáculo.

Aunque su nacionalidad es mexicana, se menciona que tiene ascendencia china, características físicas que eran posibles verlas en sus facciones, haciendo que su aspecto y sus bailes fueran llamativos para todo el público.