Revelan que Chespirito coqueteó con Paty cuando hicieron El Chavo del 8

Una nueva polémica ha llegado a la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, así como de toda persona cercana a su alrededor. Y es que uno de los comediantes más importantes en la historia del país ha sido tachado de infiel en más de una ocasión, hecho que se podría comprobar con las declaraciones de Paty, actriz que dio vida a esta mujer en El Chavo del 8.

Todo esto ha surgido a raíz de la serie biográfica que relata la vida y obra de Chespirito, así como la forma en cómo combinó su apartado laboral con el tratado familiar. En las últimas horas se reveló el cuarto capítulo de dicho proyecto y, mientras esto sucedía, vale decir que del otro lado de la moneda fue “quemado” por alguien que trabajó junto a él.

¿Qué dijo Paty de Chespirito, con quien trabajó en El Chavo del 8?

Rosita Bouchot, actriz que le dio vida a la segunda versión de Paty en El Chavo del 8, ha declarado una serie de cuestiones que nuevamente ponen en el ojo del huracán a Chespirito. Y es que, aprovechando el impacto que tiene en su perfil de TikTok, decidió compartir un video en el que confirma que Chespirito coqueteó con ella en medio de las grabaciones de su capítulo.

“Chespirito se me acercó para platicarme si no sabía si me llamaba como actriz y como mujer. No me tocó el dedo ni la piel, ni me abrazó o quiso besarme, ni me dijo ‘si quieres seguir en mi programa anda conmigo’. Creo que sí le gustaba, pero dentro de todo fue muy respetuoso (...) Horacio fue el que me invitó, el que le pidió a él que me diera un lugar en la serie de El Chavo del 8”, dijo la querida Paty.

¿La insinuación de Chespirito fue suficiente para que ya no volviera al programa?

En reiteradas ocasiones Rosita declaró que Chespirito fue muy respetuoso con ella, por lo que desconoce si en realidad fue tan mujeriego como se ha dicho en los últimos días. Eso sí, reveló que su participación en el programa fue sumamente corta, pues aseguró que, a diferencia de otros actores, fue solo una invitada y no para toda la temporada de la serie.