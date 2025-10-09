Trágica muerte de un querido influencer: tenía 20 años y un fatal accidente le arrebató la vida

El fallecimiento de una persona joven siempre resulta impresionante, en especial cuando se da en condiciones trágicas y sin poder hacer nada para evitarlo. Esto es lo que pasó con un querido influencer que fue sorprendido por la muerte tras sufrir un aparatoso accidente en plena calle.

La víctima es Alex Dos Santos Pereira, un chico brasileño de apenas 20 años de edad que perdió la vida en un siniestro vial. De acuerdo con los primeros reportes disponibles, el hecho tuvo lugar en la ciudad de Jacobina, de donde era originario y aunque ya no vivía ahí, había decidido pasar unos días de vacaciones junto a su familia.

¿Cómo fue el accidente de Alex Dos Santos Pereira?

La tragedia ocurrió el pasado sábado 4 de octubre, cuando el creador de contenido perdió el control de su auto y se estrelló contra un árbol, según información recopilada por Globo, un sitio de noticias de Brasil.

Debido a la fuerza del impacto y a la velocidad con la que iba, sufrió heridas de gravedad que le cobraron la vida casi de inmediato.

Instagram / @valioso074 El influencer Alex Dos Santos murió en un accidente vial

Por lo que, a pesar de que los testigos habrían llamado a los servicios de emergencia, ya no hubo nada que hacer para salvarlo. Sobre las causas de este accidente de tránsito, aún no hay reportes preliminares, pues las autoridades estarían realizando apenas las pruebas pertinentes para determinar si fue una falla mecánica o un error humano.

La impactante coincidencia en la muerte de un influencer brasileño

Tras confirmarse la muerte de Alex Dos Santos Pereira, conocido en redes sociales como “Valioso”, sus miles de seguidores lamentaron lo sucedido y enviaron condolencias a sus seres queridos. También, hubo quienes se percataron de una extraña coincidencia que les heló la sangre.

Esto debido a que el influencer se accidentó en una zona muy cercana al cementerio Jardim da Saudade, uno de los más conocidos de la ciudad. De modo que resultó inquietante que pareciera que su destino estaba marcado, sumado al hecho de que en su perfil solía bromear con la muerte y hasta llegó a hacer su propia esquela en forma de invitación para su funeral.