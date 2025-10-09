Así respondió Lupillo Rivera a las burlas de Alfredo Adame por su sordera

El cantante Lupillo Rivera y el actor Alfredo Adame vuelven a ser noticia luego de las burlas que el segundo lanzara por la sordera del primero. Ahora, el intérprete de “Sufriendo a solas” fue consultado por las declaraciones del actor y, aunque le bajó el tono a la polémica, respondió con ironía.

Lupillo Rivera es uno de los artistas que en este último tiempo se ha llevado toda la atención tras la publicación de su autobiografía en donde revela interesantes detalles sobre su vida personal y artística. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones golpearon fuerte en algunos famosos y ahí es donde apareció el actor Alfredo Adame con burlas hacia el cantante.

¿Qué dijo Alfredo Adame de Lupillo Rivera?

Las burlas de Alfredo Adame llegaron luego de que Lupillo Rivera revelara que “hace tiempo empecé a perder el oído. Con este ya no escucho nada y con el otro me queda muy poquito”. Los problemas auditivos del cantante sorprendieron a sus seguidores pero dieron lugar a que el actor se expresara de dura manera.

Alfredo Adame arremetió contra el cantante con la frase “Lupillo se merece todo lo malo que le pase” y añadió “A la gente que te desea el mal, devuélvesela”. Además, el actor sentenció: “Pues que ojalá pierda los dos (oídos). Que se quede sordo y ciego”, palabras que fueron tomadas como burlas y que, en su gran mayoría, despertaron críticas entre la opinión pública.

¿Cuál fue la respuesta de Lupillo Rivera?

Tras las fuertes declaraciones de Alfredo Adame, el cantante fue interceptado por la prensa y consultado al respecto. Lupillo Rivera trató de no incrementar la polémica pero respondió con mucha ironía. “Yo digo que don José se hubiera protegido esa noche y no hubiera dejado a Alfredo Adame aquí en el mundo”, comenzó diciendo.

“Pobrecito. Ya hay que cuidarlo y darle sus tranquilizantes y todo ese rollo”, continuó el artista. Lupillo Rivera sumó la frase “Hay que respetar a la gente de la quinta edad” para contraatacar a Alfredo Adame y opinó que “necesita generar ruido para que la gente lo recuerde”, como justificando el motivo de sus burlas.

