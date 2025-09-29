¡Trifulca en Howgarts! J. K. Rowling llama ‘ignorante’ a Emma Watson, pese intento de ‘reconciliación’

El mundo mágico de Howarts está por enfrentar su peor guerra, aún más catastrófica que el regreso de Lord Voldemort, debido a los recientes comentarios que J. K. Rowling, autora de los libros de los libros de Harry Potter, contra a Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger durante una década. La escritora afirmó que la actriz “tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.

Los comentarios de Rowling, publicados en X, se dan como reacción a la participación de la actriz en el podcast de Jay Shetty, en donde reconoció que aún siente apreció y agradecimiento por la autora, pese al discursos de odio que J.K. ha emitido contra la comunidad trans.

“Emma y Dan, en particular, han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua asociación profesional les otorga un derecho, o incluso la obligación, particular de criticarme a mí y a mis opiniones en público. Años después de terminar su participación en Potter, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé”, apuntó Rowling.

Asimismo, indicó que le punto de quiebre entre ambas fue cuando, en marzo de 2022, durante los Premios BAFTA, Watson inició su discurso con: “Estoy aquí para todas las brujas”, sin embargo, en aquella época, cuando Rowling enfrentaba un juicio mediático, la actriz le envió un corto mensaje en donde lamentó la serie de señalamientos y críticas de las que fue objeto.

“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, agregó.

¿Qué dijo Emma Watson sobre J. K. Rowling?

En el podcast, Watson reconoció las diferencias de opiniones con la Rowling, sin embargo, no cerró las oportunidades para mantener un diálogo con respeto y sin controversias con la creadora de Howgarts. “Mi mayor deseo es que la gente con la cual no concuerdo me ame, y espero seguir amando a la gente con la cual no comparto opiniones”.

Cabe mencionar que, además de Emma Watson, Daniel Radcliffe ha expresado su descontento con la postura transfóbica de J. K. Rowling, incluso, marcó distancia cuando se dieron a conocer sus polémicos comentarios. “Me entristece mucho su postura, porque miro a la persona que conocí, repaso nuestros encuentros, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me genera una profunda empatía”, dijo el actor en 2024 durante una entrevista con un medio estadounidense.

