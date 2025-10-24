Triste muerte de una querida actriz: padecía una rara enfermedad

La actriz Isabelle Tate murió a los 23 años, según confirmó su familia en un emotivo mensaje dirigido a los fans que la seguían de cerca. La joven estaba forjando su camino en la industria del entretenimiento y ya había aparecido en producciones reconocidas, como ‘9-1-1: Nashville’, de Ryan Murphy.

“Estamos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle falleció el 19 de octubre”, escribió su representante en un comunicado.

(Instagram) La actriz Isabelle Tate murió a los 23 años.

¿De qué murió la actriz Isabelle Tate?

Todavía no se ha confirmado la causa exacta de la muerte de Isabelle Tate, pero se sabe que padecía una rara enfermedad llamada Charcot-Marie-Tooth, que, según Mayo Clinic, es un trastorno hereditario que provoca lesiones en los nervios, ocasionando daños en brazos y piernas debido al debilitamiento y reducción de los músculos.

Este diagnóstico lo había compartido ella misma en redes sociales, donde describió su experiencia como “un camino difícil”. Sin embargo, siempre mantuvo una actitud positiva y decidió seguir haciendo lo que más le apasionaba. “Odiaba que no solo me estuviera desmoronando físicamente, sino que también permitiera que mi espíritu se desmoronara”, escribió en una de sus publicaciones.

(Instagram) La actriz compartió su sentir sobre su diagnóstico.

¿Quién era Isabelle Tate?

La familia de la querida actriz la recuerda como una persona que “amaba la vida” a través de los animales, la escritura y la actuación. De hecho, según contó su representante, la joven debutó precisamente en la serie 9-1-1 en el episodio piloto para la cadena ABC, interpretando a Julie.

“Era una persona apasionada, una luchadora, que jamás se justificó por tener alguna discapacidad en comparación con otras personas”, señala su obituario.

(ESPECIAL/HULU) Isabelle Tate interpretó a Julie en ‘9-1-1: Nashville’.

Tate también estudió Negocios en la Middle Tennessee State University, según informó People.

La última publicación de Izzy —como le decían de cariño— en Instagram fue en enero de este año, donde aparecía junto a sus amigos durante un viaje. En ese post, algunos de sus seguidores escribieron mensajes de despedida y enviaron condolencias a sus familiares: su madre, Katerina Kazakos, y su hermana, Daniella Tate.