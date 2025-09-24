Sale a la luz la última llamada de Débora Estrella antes del trágico accidente

El caso de Débora Estrella y el trágico accidente que le quitó su vida, han generado mucha controversia entre los internautas. Por un lado, se debe a que era una reconocida personalidad de televisión, por lo que su muerte en un percance aéreo provocó gran impacto entre sus seguidores y la televisión.

Ventaneando lamenta el sensible fallecimiento de la conductora Débora Estrella [VIDEO] Este 20 de septiembre se dio a conocer la noticia de la muerte de Débora Estrella, periodista de 43 años con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, descanse en paz.

En el transcurso de la semana se ha filtrado información al respecto del accidente. Recientemente, se dio a conocer la última llamada que hizo la querida conductora, dejando más detalles sobre los hechos. Quédate para que conozcas todos los datos.

¿Qué se sabe sobre la última llamada de la conductora?

Antes del trágico accidente aéreo, Débora Estrella realizó una última llamada a su mejor amiga, Lucero, pocos minutos antes de abordar, aprovechando el momento para contarle por qué estaba realizando dichas actividades.

Inicialmente, la charla comenzó porque Débora quería comprar una corbata que tenía otra amiga en común, explicándole que haría lo posible por ayudarle a conseguir la misma prenda. Sin embargo, fue un buen momento para que la conductora le contara que estaba estudiando aviación, dejando la siguiente frase:

“Quiero ser libre, quiero hacer lo que quiera, quiero hacer lo que sienta, lo que me guste, lo que la vida me ponga, es un reto para mí y lo quiero hacer.”

Hasta ahora se sabe que la personalidad de televisión, apenas llevaba algunas clases realizadas. Su amiga menciona que pudieron despedirse y decirle lo mucho que se querían, sintiéndose agradecida de poder escuchar la voz de su amiga en esa última llamada.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

Débora Estrella, el sábado 20 de septiembre, se subió a una avioneta del CEAM, una escuela de aviación. Posteriormente, se registró que la aeronave se desplomó en Nuevo León. A la zona acudieron cuerpos de seguridad con equipo especial, necesario para poder recuperar la nave.

Fue así que las autoridades hicieron el reconocimiento del cuerpo de la querida conductora junto al del piloto que la acompañaba. Los cuerpos de seguridad siguen realizando las investigaciones sobre el trágico accidente, logrando conocer la razón que provocó la muerte de ambas personas. Información que será revelada en las siguientes semanas, conforme se recaben más pruebas.