“Ay Angelito, ¿Por qué eres tan coqueto? Mujer asegura que Christian Nodal no le quitó la mirada su concierto en Morelia ¡Saca pruebas en video!

Como sabrás, el lunes 15 de septiembre, el cantante de música regional, Christian Nodal ofreció un concierto en Michoacán con motivo de las fiestas patrias, pero lo curioso de esta presentación fue que una joven grabó cómo este no le quitó la mirada en toda la noche e incluso le dio regalos.

En un concierto es normal que los artistas vean hacia distintos lados, pero en el video de TikTok, Christian Nodal quedó en total evidencia, donde incluso la usuaria @laymarcamsa evidenció cómo el esposo de Angela Aguilar la siguió toda la noche con una mirada.

¿Cuántas veces vio Christian Nodal a la joven?

El chisme explotó luego de que se hiciera viral el TikTok “Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, el cuál en menos de 24 horas acumuló más de 5 millones de vistas y 666 mil “me gusta”, 18 mil compartidos y más de 10 mil comentarios, donde usuarios han coincidido en que esta usuaria le quitará el marido a Angela Aguilar.

En dicho video que grabó solo algunos momentos del concierto de Christian Nodal en Morelia Michoacán, se mostró al cantante voltear a ese lado de los palcos al menos 12 ocasiones, donde incluso hacía señas de corazones y mandaba besos, dejando claras sus intenciones con esa parte de su público, ¿O su nueva conquista?

¿El cortejo de Christian Nodal fue real?

Muchos rumores han salido en las últimas semanas sobre la relación del matrimonio Nodal-Aguilar, donde incluso se ha puesto en duda el amor y la seriedad de el intérprete de “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos” y “De Los Besos Que Te Di” pues incluso quedó documentado cómo el cantante se esforzó para regalarle un sombrero a esta joven mencionada.

Por más cariñoso y atento que Nodal pudiera ser con todo su público, parece ser que durante esa noche encontró a una fanática especial.

De momento Christian y Angela no han emitido algún comunicado respecto a este nuevo cortejo, por lo que solamente podemos esperar en qué termina esta posible nueva historia de amor.

