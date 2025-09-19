Potro Caballero se une a El Fantasma de la Ópera y responde a las críticas en redes

Luis “Potro” Caballero, conocido por su participación en realities, dio un giro a su carrera. Así es, acaba de anunciar que formará parte del elenco de la exitosa obra “El Fantasma de la Ópera”, uno de los musicales más exitosos de Andrew Lloyd Webber.

Potro Caballero sorprende al integrarse al elenco del icónico musical

El ahora influencer compartió imágenes donde aparece en la alfombra roja del Teatro de los Insurgentes, en Ciudad de México. En dichas publicaciones, que subió a su cuenta de Instagram, expresó su emoción por cumplir un sueño más, en esta ocasión, formar parte del mundo del teatro musical.

“Cumplir sueños en el escenario no es un camino fácil, pero cada paso, cada ensayo y cada momento valdrán la pena. Hoy me siento agradecido por la vida (…) y por formar parte de una obra tan mágica como El Fantasma de la Ópera. Este es solo el comienzo”, escribió en Instagram.

Críticas y burlas en redes sociales

A pesar de la emoción que demostró el influencer, las redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios divididos. Tanto en Instagram, como x y TikTok, se han llenado de usuarios que ironizan y se burlan sobre su participación en la obra: “Pobre, ya no sabe qué hacer”.“¿Pagar 3000 pesos para ver al Potro? No, gracias”.

Pero no todo es negativo para Potro, pues también se manifestaron muchos fans que lo felicitaron por atreverse a dar un paso fuera de su zona de confort.

¿Cuál es el papel de Potro en El Fantasma de la Ópera?

Aunque muchos pensaron que daría vida a uno de los protagonistas, la realidad es que Potro Caballero forma parte del ensamble (coro Fantasma), es decir, interpreta personajes secundarios y contribuye a los coros que dan vida a las escenas del musical.

Solo en caso de que el suplente del tenor Edward Salles no pueda asistir, Potro podría asumir el papel del Fantasma, una oportunidad única que podría marcar un momento importante en su trayectoria.

El influencer adelantó que compartirá en sus redes sociales las fechas específicas de las funciones en las que participará, para que sus seguidores puedan asistir y así apoyarlo.

