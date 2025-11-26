Víctima de Fofo Márquez habla sobre las secuelas permanentes que tiene

La víctima de Fofo Márquez ha hablado al respecto, detallando que desde hace dos años se encuentra experimentando secuelas permanentes en su bienestar, las cuales afectan su salud física y emocional, malestares que experimenta desde febrero del 2024.

Ante los hechos, Edith ha hablado al respecto, dejando en claro la situación que vive actualmente y los retos que ha tenido que llevar a cabo desde el ataque físico que sufrió por el influencer. Entérate de toda la información.

¿Qué comentó Edith Márquez?

Durante una entrevista realizada por “Vaya, Vaya”, la víctima, Edith, se abrió al respecto, aprovechando el momento para hablar cómo la agresión que sufrió por Fofo Márquez sigue repercutiendo en su salud al día de hoy, puesto que después de recibir el tratamiento de varios especialistas, sigue sin estar al 100%.

Explica que ella pensaba que con el tiempo y la atención de especialistas, sería algo que le permitiría superar el trauma, explicando que es una herida que la marcó de por vida. Dentro de las secuelas permanentes que enfrenta, se encuentran dificultades para respirar, uso de implantes, aplicación de brackets y la inflamación de sus órganos.

Además, de explicar que todos los gastos médicos que se han realizado han salido directamente de su bolsillo. Aunque Fofo perdió la apelación, el proceso sigue en amparo, generando que el pago de la reparación del daño siga estancado.

¿Cuál es la condena de Fofo Márquez?

Lo último que se sabe es que Fofo Márquez, el influencer de 27 años, fue condenado a 17 años de prisión; aunque su equipo legal ha hecho lo posible por apelar para buscar la libertad, se les ha sido negada, por lo que parece ser un proceso largo.

Sin embargo, la víctima del influencer detalló que es difícil perdonar a su agresor, en especial cuando ha sido un arrepentimiento que él no ha sido, y que solamente lo hizo porque sus abogados se lo pidieron. Ante lo ocurrido y las secuelas permanentes que presenta Edith, pide a las usuarias que no se queden calladas al ser víctimas, que siempre denuncien a sus agresores.